Marvel - złowieszczy Hulk i Doktor Doom idą na zwarcie. To będzie bitwa gigantów

Serwis Comic Book Resources zaprezentował na swojej stronie plansze promujące zeszyt Maestro: War and Pax #5 ze scenariuszem Petera Davida. Przypomnijmy, że stanowi on jeden z tie-inów do zasadniczej serii, której głównym bohaterem jest sędziwa i przy okazji niezwykle złowieszcza wersja Hulka, Maestro.

Tytułowa postać po rozprawieniu się z organizacją A.I.M. i Pantheonem uda się na rozmowę z Doktorem Doomem. Co prawda walka obu złoczyńców nie została pokazana w zapowiedzi, jednak przebieg wydarzeń zdaje się wyraźnie ją sugerować. Spójrzcie sami:

Maestro: War and Pax #5 - plansze

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły zeszytu:

Maestro wychodził z założenia, że dobrze zna swojego wroga. Myślał, że stawił już czoło wszystkim bogom. Prawda jest jednak... dużo gorsza.

Zeszyt Maestro: War and Pax #5 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 26 maja.