Marvel zrobił imprezę. Tańczące Deadpoole, chór śpiewa Madonnę!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Jako że Deadpool & Wolverine już na ekranach kin, panel Marvela na San Diego Comic-Con 2024 musiał się od tego rozpocząć. Ekipa Marvela stawia na zabawę i rozmach. Najpierw chór zaczął się śpiewać piosenkę Like a Prayer Madonny, która została wykorzystana w filmie w kluczowych scenach. Nagle obok tysięcy fanów w hali H pojawiły się różnorodne... tańczące Deadpoole! Zobaczcie sami.

Impreza Marvela

Jest też oficjalny plakat Deadpool & Wolverine z Comic-Conu.

Marvel i jego gwiazdy

To był drugi panel Marvela na San Diego Comic-Con 2024. Pierwszy odbył się w czwartek wieczorem czasu amerykańskiego. Wówczas razem z obsadą filmu zebrani fani mogli po raz pierwszy go obejrzeć. To tutaj też Marvel oficjalnie przedstawił gwiazdy powracające po latach do swoich postaci z innych produkcji, które dostały godne pożegnanie.

Po zakończeniu pokazu na scenę zaproszono takie gwiazdy jak Jennifer Garner (Elektra), Channing Tatum (Gambit), Wesley Snipes (Blade), Dafne Keen (X-23) oraz Chris Evans (Human Torch). Oni wszyscy zagrali większe cameo w Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine jest wyświetlany na ekranach kin.