MCU - Chloe Bennet z Agentów T.A.R.C.Z.Y. w uniwersum? Jej zdjęcia rozbudziły spekulacje

Fot. Materiały prasowe

Chloe Bennet, czyli Daisy Johnson aka Quake z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. wrzuciła na swoje media społecznościowe zdjęcia, które pozornie nic nie mówią. Ot aktorka robi miny i pozy. Jednak czujni fani MCU dostrzegli detal, który może sugerować jej powrót do uniwersum. Plotki o tym, że Quake w wykonaniu Bennet pojawi się w filmowym uniwersum Marvela krążą od miesięcy.

Quake w MCU?

Wszyscy dostrzegli, że z niewiadomych przyczyn aktorka ma... kwiatki włożone w skarpetkę. Nie jest to coś, co można uznać za typowy element garderoby. Zwłaszcza, że kwiaty to...stokrotki. A stokrotka po angielsku to Daisy. Trudno jednak powiedzieć, czy aktorka bawi się z fanami, chcąc im dać coś do zrozumienia bez łamania klauzyli NDA z kontraktu, czy po prostu ich lekko trolluje. Dyskusjom jednak nie ma końca na Twitterze.

W spekulacjach mówi się, że serial Tajna Inwazja jest bardzo prawdopodobnym miejscem na pojawienie się tej postaci. Może to też być Avengers: Secret Wars, w którym według plotek mają pojawić się postacie z wszystkich komiksowych filmów i seriali Marvela.

Chloe Bennett - Daisy Johnson z Agentów T.A.R.C.Z.Y.

