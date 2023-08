MCU - czy Scarlet Witch przeżyła? Plotka zaskakuje. Billy Maximoff i Droga Czarownic

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wanda Maximoff przeszła długą drogę w MCU. Od bezbronnej dziewczyny, na której eksperymentowała Hydra, do potężnej wiedźmy, będącej zagrożeniem dla całego multiwersum. Po tym, jak bohaterka poświęciła się, by zniszczyć Darkhold raz na zawsze, po części odkupując w tej sposób swoje winy, wielu fanów myślało, że to ostateczny koniec jej przygody. Jednak jeśli wierzyć tym nowym plotkom, nic bardziej mylnego. Zobaczcie sami.

MCU - czy Scarlet Witch przeżyła?

Czy Scarlet Witch przeżyła finał Doktora Strange'a w multiwersum obłędu? The Cosmic Circus twierdzi, że tak: Wanda Maximoff wciąż żyje na głównej Ziemi-616.

MCU - gdzie obecnie znajduje się Scarlet Witch?

Według informacji, jakimi dysponuje portal, bohaterka jest w stanie uśpienia na końcu Drogi Czarownic. To bardzo ważna lokacja w uniwersum Marvela: alternatywny wymiar, po którym mogą kroczyć tylko wiedźmy i czarownicy. Trudno się z niego wydostać przez magię, która spowija to miejsce.

MCU - czy Scarlet Witch pojawi się w Agatha: Coven of Chaos?

The Cosmic Circus informuje, że według ich źródeł Droga Czarownic zostanie po raz pierwszy pokazana na ekranie w serialu Agatha: Coven of Chaos. Po jego finale miałby zadebiutować kolejny projekt Marvela, skupiony tylko na tym wymiarze: Witches’ Road. Format przypominałby Wilkołaka nocą. Miałyby pojawić się w nim zupełnie nowe wiedźmy, a fabuła rozgrywałaby się głównie przed wydarzeniami z innych filmów i seriali Marvela, przedstawiając origin niezwykłego wymiaru.

Jednak portal twierdzi, że Scarlet Witch nie pojawi się fizycznie w żadnym z tych projektów: Agatha: Coven of Chaos, Witches' Road i VisionQuest.

MCU - solowy projekt o Billym Maximoff?

Według The Cosmic Circus krąży także plotka o solowym projekcie z Billym Maximoff, jednak źródła portalu nie potwierdziły jeszcze jej prawdziwości.

