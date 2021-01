Michael Apted nie żyje. Reżyser Świat to za mało i oscarowych filmów miał 79 lat

fot. materiały prasowe

Michael Apted zmarł 7 stycznia 2021 roku w swoim domu w Los Angeles. Informację o śmierci ogłosił mediom jego agent. Przyczyny zgonu nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Jako reżyser był znany przede wszystkim w wielu dobrych, często wybitnych filmów, które przyciągały do ekrany wielbicieli kina. Choć zdobył wielu nagród i wyróżnień, nigdy nie był nominowany do Oscara czy Złotego Globu. Jednak udało się wyreżyserował trzy aktorki, które zostały nominowane do Oscara. Były to: Sissy Spacek za Córka górnika, Sigourney Weaver za Goryle we mgle oraz Jodie Foster za Nell. Z tych trzech tylko Spacek dostała statuetkę.

Na koncie miał też takie tytuły jak Park Gorkiego, Stan krytyczny, Precedensowa sprawa, Blink, Krytyczna terapia, Enigma, Głos wolności oraz jego ostatni film pełnometrażowy Tożsamość zdrajcy. Stał też za kamerą dwóch efektownych superprodukcji Świat to za mało oraz Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu.

Apted też często pracował też przy docenianych i popularnych serialach. Można tu wymienić jego nagrodzoną pracę przy serialu Rzym, a także takie tytuły jak Ray Donovan, Masters of Sex i Bloodline.