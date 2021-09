Miles Morales już w nowym kostiumie. Dostał go z konkretnego powodu

Tyler Kirkham/Marvel

Już jutro, 29 września, na amerykańskim rynku zadebiutuje zeszyt Miles Morales: Spider-Man #30. Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami to właśnie w tym komiksie po raz pierwszy zobaczymy zupełnie nowy strój tytułowego bohatera. Rysownik Chase Conley stworzył go specjalnie z myślą o 10. rocznicy wprowadzenia postaci do uniwersum Domu Pomysłów; artysta przyznał, że inspiracji na tym polu szukał przede wszystkim w oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum.

Co ciekawe, producenci filmu, Christopher Miller i Phil Lord, wraz z jego współreżyserem, Kempem Powersem, przygotowali jedną z opowieści, która również trafi do wspomnianego wyżej zeszytu - w pracy pomagała im współautorka postaci Moralesa, Sara Pichelli. W październiku w Stanach Zjednoczonych pojawi się więcej pozycji poświęconych bohaterowi, które mają uświetnić jego komiksowe urodziny.

Oto plansze z Miles Morales: Spider-Man #30:

Miles Morales: Spider-Man #30 - plansze