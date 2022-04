Morbius - metoda aktorska Jareda Leto wymagała pomocy przy wizytach w toalecie

fot. materiały prasowe

Morbius opowiada historię tytułowego naukowca, który w wyniku własnych badań nad lekarstwem na rzadką chorobą krwi, przeistacza się w istotę przypominającą wampira. W głównej roli występuje Jared Leto, który znany jest z intensywnych przygotowań do swoich występów. To samo działo się na planie filmu Sony, jednak aktor ze względu na swoją metodę potrzebował pomocy przy... wizytach w toalecie.

W sieci jakiś czas temu pojawiały się plotki, że Jared Leto dla lepszego przygotowania się do roli, nawet do łazienki chodzi o kulach. Kusztykanie powodowało jednak, że przerwy trwały zbyt długo i produkcja postanowiła załatwić mu wózek inwalidzki, którym zabierano go do ubikacji. Plotkę w jednym z wywiadów potwierdził reżyser widowiska, Daniel Espinosa.

Do legendy przeszły pomysły aktora, gdy ten wcielał się w Jokera w filmie Legion samobójców. Miał nie wychodzić z roli nawet, gdy kamery były wyłączone. Podobno wysyłał swoim kolegom z planu zużyte prezerwatywy, ale aktor zaprzeczał tym doniesieniom.

Morbius

Morbius - opis fabuły

W postać enigmatycznego antybohatera – Michaela Morbiusa – wciela się Jared Leto. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba… [opis dystrybutora]

Morbius - obsada

Oprócz Jareda Leto w obsadzie filmu są również Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

