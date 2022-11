Multikino - co warto zobaczyć w listopadzie na wielkim ekranie?

fot. materiały prasowe

Czas przejrzeć premiery kinowe listopada 2022 roku. Co będzie można obejrzeć w Multikinie? Na pierwszy rzut potencjalnie największy hit końca roku w polskich kinach, czyli Listy do M. 5. Kontynuacja wciąż popularnej serii ma największy potencjał, bo poprzednie zawsze biły rekordy popularności pomimo różnych ocen dziennikarzy. W najnowszej odsłonie widzowie zobaczą świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. Nie zawsze kryształowy Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta.

4 listopada również kolejny film anime trafi do kin. Jest to One Piece Film: Red. Do tego komedia romantyczna o szukaniu miłości przez dwóch mężczyzn, czyli BROS.

11 listopada to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku, czyli Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Ryan Coogler stał przed niezwykle trudnym zadaniem, bo musiał zmienić cały pomysł na film po śmierci Chadwicka Bosemana, który grał główną rolę w pierwszej części. W filmie Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (w tym Florence Kasumba), po śmierci króla T’Challi bronią swojej ojczyzny przed zakusami światowych mocarstw. Czekają ich nowe wyzwania, więc bohaterowie z pomocą War Dog Nakii (Lupita Nyong’o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) jednoczą siły i przecierają nowe szlaki dla królestwa Wakandy. Tenoch Huerta debiutuje w roli Namora, króla podwodnej nacji inspirowanej Atlantydą.

W drugiej połowie listopada widzowie będą mogli wybrać się do kina na komedię obyczajową Chrzciny, która przeniesie uczestników seansu do grudnia 1981 roku. W filmie występują: Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Michał Żurawski i Tomasz Włosok. 18 listopada premierę będzie miała również komedia Nie cudzołóż i nie kradnij z Julią Wieniawą, Mateuszem Banasiukiem, Cezarym Pazurą i Aleksandrą Popławską w głównych rolach oraz czarna komedia Menu z Ralphem Fiennesem i Anyą Taylor-Joy. Natomiast 25 listopada do kin wejdą jeszcze dwa polskie filmy: Gorzko, gorzko! oraz Święta inaczej i dokument muzyczny Moonage Daydream o Davidzie Bowie.

W listopadzie Multikino ma również kilka propozycji dla najmłodszych kinomanów. Od 4 listopada na rodziny z dziećmi czeka francuska animacja Nel i tajemnica Kurokota. W filmie dzielna Nel i jej gang ruszają na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia przyszłego króla w... kurokota – pół kurczaka, pół kota! 18 listopada premierę ma „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – animacja dla maluszków oraz Bella i Sebastian: Nowe pokolenie. To wielki powrót familijnej serii o przyjaźni psa i dziecka. Dziesięcioletni chłopiec niechętnie spędza wakacje w górach u babci i cioci. Jego głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje chłopca wychowanego w dużym mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę Bellę, wielkiego, puchatego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego właściciela. Sebastian jest gotów zrobić wszystko, aby ochronić swoją psią przyjaciółkę, dzięki czemu przeżyje najbardziej szalone lato w swoim życiu.

25 listopada trafi największa premiera kina animowanego tej jesieni. Jest to Dziwny świat - nowa produkcja Walt Disney Animation Studios to pełna przygód podróż w głąb zupełnie niesamowitego świata zamieszkanego przez najdziwniejsze stwory. Czy skłócony klan Klanów, rodzina odkrywców i poszukiwaczy przygód, zdoła się dogadać i wypełnić najważniejszą misję swojego życia?

