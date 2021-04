Netflix nie ograniczy współdzielenia kont, mimo iż nie zrealizował kwartalnych celów

fot. Netflix

Według prognoz analityków Netflixa do końca pierwszego kwartału 2021 roku serwis powinien dysponować 210 milionami subskrybentów. Niestety korporacji nie udało się zrealizować tego celu, prognozy okazały się przeszacowane aż o 2 miliony użytkowników. Za główną przyczynę niezrealizowania planów rozwojowych firma obwinia pandemię koronawirusa, która w ostatnich tygodniach wyhamowała tendencję wzrostową platformy. Mimo to Netflix nie planuje zaostrzać polityki współdzielenia kont, aby przyciągnąć do usługi szersze grono odbiorców.

Reed Hastings, CEO korporacji, przybliżył podczas spotkania dla inwestorów swoje podejście do tematu udostępniania danych do logowania bliskim i znajomym. Mimo iż korporacja na początku 2021 roku testowała pewne mechanizmy ograniczenia procederu współdzielenia konta, nawet jeśli nowe zabezpieczenia trafią do platformy, uderzą jedynie w tych, którzy masowo sprzedają dane dostępowe do kont Netflixa.

Testujemy wiele rozwiązań, ale nigdy nie wprowadzimy czegoś, co wyglądałoby jak przykręcanie śruby. Konsumenci muszą mieć poczucie, że to wszystko ma dla nich sens i rozumieją to wszystko.

Greg Peters dyrektor operacyjny Netflixa, nie chciał bezpośrednio wskazać, w których regionach najwięcej użytkowników dzieli konto z innymi osobami, zaznaczył jednak, że każdy kraj ma swoją specyfikę. Według niego w niektórych przypadkach proceder ten nie ma charakteru intencjonalnego łamania regulaminu, gdyż użytkownicy faktycznie chcą dzielić się swoim kontem z członkami rodziny, bądź osobami, które kochają.

Niezależnie od tego, co stoi za taką decyzją, korporacja traci na procederze współdzielenia kont mnóstwo pieniędzy. Według analityka Citibanku Jasona Bazineta roczna strata Netflixa z tego tytułu może oscylować nawet wokół 6 miliardów dolarów.

To wszystko nie wpływa jednak dewastująco na kondycję finansową firmy, gdyż w ostatnim kwartale wpływy netto z działalności operacyjnej platformy wzrosły z 692 do 777 milionów dolarów. Ponadto przedstawiciele Netflixa potwierdzili, że nie potrzebują już zewnętrznych źródeł finansowania do prowadzenia działalności. Platforma stała się w pełni samowystarczalna i może inwestować kolejne miliardy w produkcję nowych treści. W 2021 roku wyda na nie tyle samo, co w roku ubiegłym, czyli ok. 17 mld dolarów.