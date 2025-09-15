placeholder
Dwóch aktorów jest chętnych na rolę Nightwinga. Jednego znacie ze starego DCEU!

Batman w DCU ma być już doświadczonym mścicielem z synem u boku, co oznacza, że pozostałe postaci z jego mitologii, a w szczególności Bat Rodziny, mogą zadebiutować na wielkim ekranie. Czy któryś z tych dwóch aktorów zagra popularnego Nightwinga?
Wiktor Stochmal
Nightwing DC
Sukces Supermana wskazuje na to, że DCU rozkręci się na dobre. James Gunn zapowiedział już kontynuację, a inne projekty są w trakcie kręcenia lub planowania. Fani komiksów czekają na debiut jednej postaci z DC, której na wielkim ekranie nie widzieliśmy od wielu dekad, choć szansa na to miała być przy okazji anulowanego filmu o Batgirl. Chodzi o Dicka Graysona, czyli popularnego Nightwinga. Fani od dawna szukają najlepszych odtwórców dla tej roli i być może coś w kwestii castingu ruszyło, ponieważ dwóch młodych aktorów zaczęło w ostatnim czasie nawiązywać do roli Złotego Chłopca.

Nowy film reżyserki Eternals z prestiżową nagrodą. Wielki powrót z dala od MCU?

Jednym z nich jest Derek Luh, czyli gwiazda Pokolenia V. Aktor pracował niedawno nad 2. sezonem i obecnie go promuje. Przy okazji zażartował, że mógłby zrobić też promocję Nightwingowi, jawnie sugerując zainteresowanie odegraniem tej postaci:

Nie wiem, czy mogę zrobić podwójną promocję, ale zadzwońcie do mnie. Byłoby świetnie!

Drugim nazwiskiem jest to Ashera Angela, który już wystąpił w filmie spod szyldu DC, jeszcze za czasów DC Extended Universe. Wcielał się w Billy'ego Batsona w obu filmach z Shazamem w roli głównej:

Spędzam dużo czasu na przeglądaniu fancastingów. Mam swojego ulubionego. Jest to oczywiście Nightwing.

Co prawda aktor nie zasugerował tu swojego zainteresowania, ale jego nazwisko często się pojawia przy fanowskich wyborach obsadowych, więc skoro ma świadomość ich istnienia, to oznacza to prawdopodobnie jego chęć do roli.

Który z nich pasowałby Wam do roli najbardziej?

Robin: wszystkie postacie, które nosiły ten pseudonim w głównej osi czasu DC

Dick Grayson: został adoptowany i wychowany przez Batmana po śmierci swoich rodziców, którzy pracowali w cyrku jako akrobaci. Jest pierwszym Robinem w historii. Z czasem stał się członkiem Teen Titans i przyjął pseudonim Nightwing. Dzięki temu stał się niezależnym herosem.

Fot. DC Comics
Źródło: comicbookmovie.com

