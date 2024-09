Pierwsze recenzje nowego Miasteczka Salem. Horror czy komedia - trudno powiedzieć

New Line

Nowe Miasteczko Salem przeszło przez trudną drogę. W pewnym momencie wydawało się, że film będący nową adaptacją powieści Stephena Kinga nigdy nie będzie dostępny do obejrzenia. Na początku był on przeznaczony dla kin, ale postanowiono go schować do szuflady na dłuższy okres. Dopiero po czasie ostatecznie zdecydowano się na zapewnienie premiery na platformie Max. Ta odbędzie się już 3 października 2024 roku.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje krytyków nowej produkcji. W serwisie Rotten Tomatoes ma obecnie 63% pozytywnych opinii, a zatem jest ledwo ponad wskaźnikiem "świeżości". Na podstawie 19 recenzji Miasteczko Salem uzyskało średnią ocenę 5.7/10.

Miasteczko Salem

Miasteczko Salem - recenzje krytyków

Opinie krytyków są dość mieszane, na co wskazywał już licznik Rotten Tomatoes. Nawet ci recenzenci, którym się film podobał, nie chwalą go ponad miarę. Jest on raczej uważany za idealny seans pod okres halloweenowy. Nie jest to żadne dzieło sztuki, które przebiłoby ikoniczną adaptację sprzed lat. Zdaniem niektórych krytyków jest to wierna i pomysłowa adaptacja, która oddaje hołd powieści Stephena Kinga. Są też tacy, którzy się z tym nie zgadzają i uważają, że to ogłupiona wersja.

Chwalone jest też napięcie i elementy grozy. Produkcja potrafi utrzymać w napięciu. Wadliwe jest natomiast CGI, które często wybija z seansu, a także dialogi i głupkowaty scenariusz. Brakuje też rozmachu produkcyjnego, ponieważ miasteczko wydaje się małe i klaustrofobiczne w ten zły sposób. Krytykowane są też drętwe dialogi, a zdaniem wielu krytyków film nie potrafi się zdecydować, czy chce być horrorem z krwi i kości, czy kampową adaptacją jednej z najsłynniejszych powieści Kinga. Padają nawet porównania do Sama Raimiego i jego produkcji.

Edgar Ortega:

Miasteczko Salem przypomina bardziej komedię niż horror. Przywołuje na myśl kamp z lat 80., który współcześnie jest świeży dla oka. Lewis Pullman, Alfre Woodard, Bill Camp, Makenzie Leigh oraz Pilou Asbæk świetnie się bawią przy miałkim, głupkowatym scenariuszu.

Alex Zalben:

Niestety, ale nowe Miasteczko Salem jest niewypałem. Niezręczne tempo akcji, nienaturalne dialogi, słaby editing. Dzieciaki dobrze sobie radzą, szczególnie Jordan Preston Carter . Jest też kilka pięknych ujęć, ale niestety widać, dlaczego film trafił do szuflady na tak długi czas.

Darren Movie Reviews:

Miasteczko Salem to najlepsza interpretacja powieści Stephena Kinga dotychczas. Scenariusz Gary'ego Daubermana i reżyseria z łatwością przedstawiają historię Kinga i pełną grozy atmosferę. Jest kilka niesamowitych jumpscare'ów. Zdjęcia są wspaniałe, a szczególnie jedno ujęcie. Lewis Pullman jest fantastyczny jako Ben Mears. To perfekcyjny horror na Halloween.

Miasteczko Salem - co wiadomo?

Fabuła opowiada o młodym pisarzu, który po latach wraca do swojego rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Na miejscu roi się jednak od krwiożerczych wampirów.

W obsadzie są między innymi: Lewis Pullman jako Ben Mears, Alfre Woodard jako Dr. Cody, Makenzie Leigh jako Susan Norton, Bill Camp jako Matthew Burke, Spencer Treat Clark jako Mike Ryerson, Pilou Asbæk jako Straker i John Benjamin Hickey jako Callahan.

Premiera filmu na Maxie odbędzie się 3 października 2024 roku.