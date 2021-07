Pig - premiera filmu będzie w Polsce na VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą rolę Nicolasa Cage'a?

fot. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, Pig będzie mieć polską premierę w drugiej połowie sierpnia 2021 roku na platformie Cineman.pl, która działa na zasadzie PVOD. Oznacza to, że za dostęp do filmu trzeba zapłacić określoną kwotę. Najprawdopodobniej będzie to 19 sierpnia 2021 roku.

Pig - o czym film?

Historia osadzona jest w stanie Oregon, a głównym bohaterem jest grany przez Nicolasa Cage'a zbieracz trufli. Żyjący na uboczu mężczyzna będzie jednak musiał skonfrontować się ze swoją przeszłością w Portland po tym, jak jego ukochana przyjaciółka, towarzysząca mu w poszukiwaniach trufli świnka, została porwana.

Pig - recenzje

Krytycy prześcigają się w superlatywach. Nazywają Pig jednym z najlepszych filmów roku i używają określeń typu arcydzieło. Według nich Nicolas Cage stworzył tutaj wybitną i najlepszą kreację w swojej karierze, która idzie totalnie na przekór tego, co ludzie po nim oczekują. Obecnie w sieci możemy znaleźć 117 recenzji (114 pozytywnych, 3 negatywne), co daje 97% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 8,2/10.