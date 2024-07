fot. Tokyo Game Show

Po trwającej pięć lat przerwie (od 2019 roku), PlayStation powróci na targi Tokyo Game Show. Te odbędą się w w dniach 26-29 września w Makuhari Messe w Mihama-ku w prefekturze Chiba. Goście i widzowie mogą spodziewać się zwiastunów i zapowiedzi gier, a także wielu innych atrakcji dla fanów wirtualnej rozrywki.

Wielką niewiadomą jest natomiast to, co PlayStation pokaże na TGS 2024. Dwie gry, które mają zadebiutować w niedalekiej przyszłości to Concord i Astro Bot (o którym więcej możecie dowiedzieć się z tekstu z naszymi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki), ale obie trafią na rynek jeszcze przed rozpoczęciem targów, a konkretnie 23 sierpnia i 6 września. Później, bo 8 października, na rynek ma trafić Silent Hill 2 Remake, a w niesprecyzowanym jeszcze terminie mamy otrzymać także takie tytuły, jak Death Stranding 2 czy Phantom Blade 0. Trudno jednak powiedzieć, czy któryś z nich zostanie zaprezentowany w Tokio, jednak Hideo Kojima w swoim stylu podkręca emocje i opublikował na swoim profilu w serwisie X plakat wydarzenia.

