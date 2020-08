Postaci z Animal Crossing zawitały do katalogu Ikea

Źródło: Ikea.Taiwan @Facebook

Najnowsza odsłona serii Animal Crossing zaraz po premierze stała się międzynarodowym hitem i bezpośrednio przyczyniła się do wywindowania sprzedaży konsol Nintendo Switch na całym świecie. Od marcowego debiutu do początku sierpnia trafiła do przeszło 22 milionów odbiorców. Popularność tego tytułu postanowił wykorzystać tajwański oddział Ikei, aby wypromować swój najnowszy katalog meblowy na 2021 rok.

Na facebookowym portalu firmy zaprezentowano kilka przykładowych stron z katalogu przerobionych na ich growy odpowiednik. Ikeowskie wyposażenie wnętrz oraz aktorów usunięto, a w ich miejscu zaprezentowano meble, które możemy znaleźć w Animal Crossing: New Horizons. W poniższej galerii można zobaczyć, jak prezentują się takim nietuzinkowym katalogu:

Katalog Ikea Animal Crossing

Ze względu na ograniczony wybór mebli w grze, nie udało się idealnie dopasować wszystkich elementów, jednak nowa kreacja dość dobrze odwzorowuje stylistykę pierwotnych wnętrz. Charakteru wizualizacjom dodają wirtualne postaci, które starają się odwzorować emocje aktorów zaangażowanych do sesji zdjęciowej na potrzeby katalogu.

Zobacz także:

Akcja ma zachęcić tajwańskich klientów do przejrzenia najnowszej oferty Ikei. Przy każdej przetworzonej stronie można znaleźć link, który przeniesie nas bezpośrednio do wirtualnej odsłony katalogu.