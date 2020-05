Potęga miłości - Logan Marshall-Green i Famke Janssen w obsadzie adaptacji

Portal Deadline donosi, że w obsadzie adaptacji książki Potęga miłości, wystąpią Logan Marshall-Green, Abigail Cowen, Nina Dobrev, Famke Janssen oraz Tom Lewis i Eric Dane. Film będzie przenosił na ekran wydarzenia z opowieści napisanej przez Francine Rivers.

Akcja książki dzieje się w krainie złota, w Kalifornii, w roku 1850. Były to czasy, kiedy mężczyźni byli gotowi oddać wiele, aby zdobyć worek złota. Fabuła koncentruje się na Angelu (Cowen), która jako dziecko została sprzedana do domu lekkich obyczajów. Przeżyła dzięki nienawiści, dopóki nie poznała Michaela Hosei (Lewisa) i odkryła, że ​​nie ma słabości, których miłość nie może wyleczyć. Za kamerą filmu stanie D.J. Caruso, która pracowała wcześniej m.in. nad filmem Eagle Eye. Redeeming Love ma trafić do kin wiosną 2021 roku.