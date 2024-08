Powolne poranki z Michaelem Shannonem. Jak wyglądała praca z aktorem przy Motocyklistach?

fot. materiały prasowe

Podczas seansu Motocyklistów, którzy niedługo wjadą do polskich kin, wiele osób pewnie będzie się przyglądać popisom aktorskim Austina Butlera, Jodie Comer lub Toma Hardy'ego. Warto jednak pamiętać o innych gwiazdach w obsadzie, np. Michaelu Shannonie. Wiele ciepłych słów na temat aktora miała do powiedzenia Ashleigh Chavis, kierownicza działu makijażowego przy produkcji nowego filmu Jeffa Nicholsa:

Michael ma swoje potrzeby, ale jest na tyle profesjonalny, że po prostu chce, żeby to wyglądało dobrze. Jeśli da się uniknąć czegoś, co wprawia aktora w dyskomfort, to super, ale on chciał, żeby było dobrze. Jest bardzo cierpliwy. Daje ci czas, którego potrzebujesz o poranku. Dostajesz od niego ten bardzo potrzebny artyście czas o poranku od niego.

Motocykliści

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.