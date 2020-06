PREMIERY CANAL +. Debiutuje nowa wypożyczalnia filmów

Zdjęcie: Canal+

4 czerwca debiutuje nowa usługa internetowa CANAL+ skierowana do miłośników kina. W ramach serwisu PREMIERY CANAL+ otrzymamy dostęp do przeszło 120 starannie wyselekcjonowanych filmów od największych studiów oraz dystrybutorów z polski i ze świata. W bibliotece znajdziemy produkcje dokumentalne, niedawne premiery kinowe oraz filmy, które nigdy nie doczekały się szerokiej dystrybucji w naszym kraju.

Nowa usługa stanowi uzupełnienie internetowej odsłony telewizji CANAL+, dlatego zalogujemy się do niej za pośrednictwem tych samych danych, które wykorzystujemy w serwisie telewizyjnym CANAL+. Ale oferta nie jest skierowana wyłącznie do obecnych abonentów nadawcy, z wypożyczalni mogą skorzystać także ci, którzy nie subskrybują pakietów telewizyjnych.

CANAL+ od wielu lat dostarcza swoim abonentom filmową rozrywkę na najwyższym poziomie, zarówno w ofercie kanałów telewizyjnych, jak i w ramach stale aktualizowanych bibliotek na żądanie. Dziś otwieramy dostęp do bogatego katalogu treści w ramach jednej wygodnej usługi dostępnej dla każdego, w tym dla osób nie związanych z CANAL+ umową. Już niebawem zaoferujemy również możliwość odtwarzania katalogu na niemal dowolnym urządzeniu dzięki mobilnym aplikacjom i wsparciu dla wszystkich najpopularniejszych systemów smart TV. Nowa usługa uzupełnia jednocześnie serwis CANAL+ telewizja przez internet o funkcjonalność wypożyczalni online, z której można skorzystać w ramach jednego konta - informuje Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w CANAL+.

W dniu debiutu usługi w bibliotece PREMIERY CANAL+ znajdziemy takie tytuł jak Sonic. Szybki jak błyskawica, Bad Boys for Life, Psy 3. W imię zasad, Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, 1917, Kraina lodu 2, czy Sala samobójców. Hejter. Serwis będzie regularnie aktualizowany o nowe produkcje: od 10 czerwca użytkownicy platformy będą mogli wypożyczyć Przetrwać do świtu, 19 czerwca do biblioteki trafi film Jak boss a 24 czerwca - Niepokorna miss.

Koszt wypożyczenia filmów waha się od 4,90 zł do 24,90 zł, a seans można rozpocząć do 30 dni od złożenia zamówienia. Od tego momentu będziemy mogli oglądać go bez ograniczeń przez 48 godzin. Obecnie o wypożyczalni zalogujemy się za pośrednictwem strony internetowej w przeglądarce. Firma pracuje także nad wdrożeniem aplikacji PREMIERY CANAL+ na urządzenia z Androidem oraz iOS-em a także systemy telewizyjne Tizen, webOS, Android TV i Apple TV. Aplikacje mobilne będą obsługiwać technologie Google Cast i Air Play.