[REDACTED] - zwiastun gry. To roguelike w świecie znanym z The Callisto Protocol

fot. Striking Distance Studios

Reklama

The Callisto Protocol zebrało przyzwoite oceny w branżowych mediach, ale tytuł ten nie odniósł oczekiwanego przez twórców komercyjnego sukcesu. I choć wydaje się, że to mogło przekreślić szansę na otrzymanie kontynuacji, to jednak nie oznacza definitywnego końca uniwersum. Wręcz przeciwnie - jeszcze w tym roku powiększy się ono o kolejny tytuł, choć będzie on znacznie różnił się od survival-horroru z 2022 roku.

[REDACTED], bo o takiej grze mowa, to roguelike, w którym ponownie trafimy do więzienia Black Iron i zmierzymy się z hordami zmutowanych więźniów. Tym razem jednak zabawa nastawiona będzie przede wszystkim na akcję, a gracze będą mieli do dyspozycji szereg broni, zdolności oraz wzmocnień.

Premiera [REDACTED] już 31 października. Gra dostępna będzie na PC (Steam oraz Epic Games Store), a także na konsolach PlayStaton 5 i Xbox Series X|S.