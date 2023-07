Robert Downey Jr. - który film z udziałem aktora jest najlepszy? Jego zdaniem nie jest to produkcja Marvela

fot. NBCUniversal

W trakcie swojego Hollywoodzkiego odrodzenia, Robert Downey Jr. dostał swoją najważniejszą jak dotąd rolę, kiedy został obsadzony jako Tony Stark/Iron Man. Ponad dekadę i 10 filmów później przeszedł na Marvelowską emeryturę i teraz rozwija swoją karierę po MCU. I choć aktor jest wdzięczny za lata pracy w roli multimiliardera w zbroi, określił inną produkcję jako "najlepszą, w jakiej kiedykolwiek wystąpił". Jest nią Oppenheimer Christophera Nolana.

Oppenheimer - Robert Downey Jr. o filmie

Downey Jr. wystąpił w filmie jako Lewis Strauss, sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych. W trakcie premiery filmu w Wielkiej Brytanii, dał odważny komplement Oppenheimerowi:

- Powiem to wprost, to najlepszy film, w jakim kiedykolwiek byłem i nie mogę się doczekać, aż wszyscy go doświadczycie.

Jednak po wydarzeniu na czerwonym dywanie, cała obsada opuściła premierę w solidarności z trwającym strajkiem SAG-AFTRA, którego celem jest zapewnienie aktorom uczciwych i odpowiednich wynagrodzeń. Pokaz nadal trwał, a Nolan wyjaśnił, dlaczego Downey Jr. i reszta zespołu nie byli z nim na scenie.

Oppenheimer - premiera w polskich kinach już 21 lipca.

Oppenheimer - zdjęcia i plakaty