Różowe lata 90. - jest zwiastun kontynuacji hitu Różowe lata 70. Powracają bohaterowie!

fot. materiały prasowe

Różowe lata 90. to bezpośrednia kontynuacja hitu Różowe lata siedemdziesiąte z 1998 roku. W obsadzie powracają Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, a także w gościnnych rolach Mila Kunis, Ashton Kutcher, Topher Grace, Wilmer Valderrama oraz Laura Prepon, czyli bohaterowie pierwowzoru. Historia sequela skupia się na kolejnym pokoleniu. W obsadzie są także Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi oraz Sam Morelos

Różowe lata 90. - zwiastun

Różowe lata 90. - zdjęcia

Na zdjęciach pojawiają się bohaterowie poprzedniego serialu.

Różowe lata 90.

Różowe lata 90. - opis fabuły

Jest rok 1995, a Leia Forman pragnie, aby w jej życiu wreszcie zaczęło się coś dziać albo żeby przynajmniej zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie jest jej tatą. Kiedy przyjeżdża do Point Place do swoich dziadków, Reda i Kitty, znajduje to, czego szuka, u sąsiadów, bo tam właśnie mieszka energiczna i zbuntowana Gwen. Z pomocą przyjaciół Gwen, do których należy jej uroczy brat Nate, jego inteligentna, bystra dziewczyna Nikki, sarkastyczny i wnikliwy Ozzie oraz czarujący Jay, Leia odkrywa, że wspaniałą przygodę można przeżyć właśnie tam, tak samo, jak przydarzyło się to jej rodzicom wiele lat temu. Zdeterminowana, aby odkryć nową siebie, Leia przekonuje rodziców, żeby pozwolili jej zostać przez całe lato. Piwnica znów jest pełna nastolatków, Kitty cieszy się, że dom Formanów gości nowe pokolenie, a Red, no cóż… jak to Red.

Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Gregg Mettler, a za produkcję wykonawczą odpowiadają Marcy Carsey i Tom Werner. Do serialu dołączyły też producentki wykonawcze: Jessica Goldstein i Chrissy Pietrosh.

Różowe lata 90. - premiera 19 stycznia 2023 roku w Netflixie.