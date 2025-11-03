Reklama
Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

Jedna z platform totalnie zdominowała rynek VOD i streamingowy jeśli chodzi o gatunek science fiction. Jej seriale w konwencji sci-fi cieszą się olbrzymią popularnością i bardzo dobrym przyjęciem wśród krytyków i widzów - inne serwisy mogą się od niej tylko uczyć. 
Piotr Piskozub
For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu Apple TV+
Który serwis streamingowy oferuje najlepsze seriale science fiction na rynku VOD? Dla wielu miłośników popkultury odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Apple TV+ nie ma sobie równych w materii gatunku sci-fi na małym ekranie, nie tylko deklasując na tym polu konkurencję, ale i wyznaczając nowe trendy w obrębie samej konwencji. W obszernym tekście przypomina o tym serwis Screen Rant, który próbuje zanalizować fenomen science fiction w Apple TV+. 

Dziennikarze podkreślają, że choć nie wszystkie produkcje platformy trafią na listę najlepszych seriali sci-fi wszech czasów, właściwie każda z nich albo wnosi do gatunku coś nowego, albo oferuje widzom pierwszorzędną rozrywkę, której na innych witrynach streamingowych jest jak na lekarstwo. Apple TV+ sięga po klasyczne fundamenty konwencji, jak w Inwazji czy w Fundacji, ale też eksperymentuje z alternatywną wersją historii (For All Mankind), dystopią (Silos) bądź potworami z Monsterverse (Monarch: Dziedzictwo potworów). 

Jest też fenomenalne Rozdzielenie, uznawane za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat bez podziału na gatunki, które może odcisnąć trwałe piętno na transformacji science fiction w dzisiejszych czasach. Autorzy tekstu przypominają znakomite oceny produkcji Apple TV+ na portalach Rotten Tomatoes i IMDb, zwracając uwagę, że nawet początkowo chłodno przyjęta Inwazja stopniowo zwiększała swoją popularność w kolejnych sezonach. Powodem jest m.in. wysoki budżet i pieczołowite dopracowanie efektów specjalnych. 

Na tym tle konkurencja Apple TV+ wypada blado. Według autorów tekstu jedynym serialem, który może równać się jakością z Rozdzieleniem czy For All Mankind, jest Andor od Disney+, przy czym uznaje się go za wyjątek potwierdzający regułę. W materii science fiction słabiej wypadają też Amazon Prime Video (jego wybitne dzieła z konwencji, jak The Expanse czy Człowiek z Wysokiego Zamku, są już zakończone, na placu boju został tylko Fallout) i zwłaszcza Netflix. W przypadku drugiej z platform na potwierdzenie przywołuje się obniżenie lotów przez Czarne Lustro czy umiarkowane przyjęcie wskazywanego wcześniej jako murowany hit Problemu trzech ciał

Najlepsze seriale science fiction w historii. The Mandalorian wysoko - to największy ranking tego typu

arrow-left 50. V: Decydująca bitwa (1984) Źródło: materiały prasowe arrow-right
50. V: Decydująca bitwa (1984)
49. Gwiezdne wrota: wszechświat (2009-2011)
48. Buck Rogers in the 25th Century (1979-1981)
47. Almost Human (2013-2014)
46. Obi-Wan Kenobi (2022)
45. Defiance (2013-2015)
44. The Boys (2019 - nadal)
43. Daredevil (2015-2018)
42. Strefa mroku (1985-1989)
41. Autostopem przez galaktykę (1981)
40. Gwiezdne wojny: Wojny Klonów (2008-2014)
39. Sliders - Piąty wymiar (1995-2000)
38. Star Trek: Discovery (2017-2024)
37. Czarne lustro (2011 - nadal)
36. Torchwood (2006-2011)
35. The Umbrella Academy (2019-2023)
33. Dark Matter (2015-2017)
32. Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2013-2020)
31. Gwiezdne wojny: Andor (2022 - nadal)
30. Magazyn 13 (2009-2014)
29. Eureka (2006-2012)
28. Star Trek: Picard (2020-2023)
27. V (1984-1985)
26. Ucieczka w kosmos i wojny Rozjemców (2004)
25. Altered Carbon (2018-2020)
24. Westworld (2016-2022)
23. Zagubieni w kosmosie (2018-2021)
22. Battlestar Galactica (1978-1979)
21. Zagubiony w czasie (1989-1993)
20. Futurama: Przygody Fry'a w kosmosie (1999-2023)
19. Fringe: Na granicy światów (2008-2013)
18. Star Trek: Enterprise (2001-2005)
17. Babilon 5 (1994-1998)
16. Ucieczka w kosmos (1999-2003)
15. Gwiezdne wrota: Atlantyda (2004-2009)
14. Star Trek: Voyager (1995-2001)
13. Star Trek: Stacja kosmiczna (1993-1999)
12. Orville (2017 - prawdopodobnie nadal)
11. Strefa mroku (1959-1964)
10. Star Trek (1966-1969)
9. Stranger Things (2016-2024)
8. Doktor Who (2005 - nadal)
7. Z Archiwum X (1993-2018)
6. The Mandalorian (2019 - nadal)
5. Battlestar Galactica (2004-2009)
4. Gwiezdne wrota (1997-2007)
3. Star Trek: Następne pokolenie (1987-1994)
2. Firefly (2002-2003)
1. The Expanse (2015-2022)

Źródło: Screen Rant

Piotr Piskozub
