Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

Apple TV+

Reklama

Który serwis streamingowy oferuje najlepsze seriale science fiction na rynku VOD? Dla wielu miłośników popkultury odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Apple TV+ nie ma sobie równych w materii gatunku sci-fi na małym ekranie, nie tylko deklasując na tym polu konkurencję, ale i wyznaczając nowe trendy w obrębie samej konwencji. W obszernym tekście przypomina o tym serwis Screen Rant, który próbuje zanalizować fenomen science fiction w Apple TV+.

Dziennikarze podkreślają, że choć nie wszystkie produkcje platformy trafią na listę najlepszych seriali sci-fi wszech czasów, właściwie każda z nich albo wnosi do gatunku coś nowego, albo oferuje widzom pierwszorzędną rozrywkę, której na innych witrynach streamingowych jest jak na lekarstwo. Apple TV+ sięga po klasyczne fundamenty konwencji, jak w Inwazji czy w Fundacji, ale też eksperymentuje z alternatywną wersją historii (For All Mankind), dystopią (Silos) bądź potworami z Monsterverse (Monarch: Dziedzictwo potworów).

Jest też fenomenalne Rozdzielenie, uznawane za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat bez podziału na gatunki, które może odcisnąć trwałe piętno na transformacji science fiction w dzisiejszych czasach. Autorzy tekstu przypominają znakomite oceny produkcji Apple TV+ na portalach Rotten Tomatoes i IMDb, zwracając uwagę, że nawet początkowo chłodno przyjęta Inwazja stopniowo zwiększała swoją popularność w kolejnych sezonach. Powodem jest m.in. wysoki budżet i pieczołowite dopracowanie efektów specjalnych.

Na tym tle konkurencja Apple TV+ wypada blado. Według autorów tekstu jedynym serialem, który może równać się jakością z Rozdzieleniem czy For All Mankind, jest Andor od Disney+, przy czym uznaje się go za wyjątek potwierdzający regułę. W materii science fiction słabiej wypadają też Amazon Prime Video (jego wybitne dzieła z konwencji, jak The Expanse czy Człowiek z Wysokiego Zamku, są już zakończone, na placu boju został tylko Fallout) i zwłaszcza Netflix. W przypadku drugiej z platform na potwierdzenie przywołuje się obniżenie lotów przez Czarne Lustro czy umiarkowane przyjęcie wskazywanego wcześniej jako murowany hit Problemu trzech ciał.

Najlepsze seriale science fiction w historii. The Mandalorian wysoko - to największy ranking tego typu