Secret Invasion - długie dokrętki dla serialu MCU? Może chodzić o powiązanie z filmem The Marvels

fot. Disney/Marvel

Tajna Inwazja jest kolejnym serialem tworzonym dla Disney+, który ma być inspirowany komiksem Tajna inwazja. W powieści graficznej pokazano Skrulli podszywających się pod wielu znanych herosów Marvela, chcących podbić Ziemię.

W głównej roli pojawi się Samuel L. Jackson, który powtórzy rolę Nicka Fury'ego. Aktor podczas występu w Jimmy Kimmel Live! w czerwcu tego roku zdradził, że widowisko The Marvels będzie mieć dokrętki tego lata (w którym także ma się pojawić), a także zrobić coś dla Secret Invasion - w tym wypadku nie wiadomo jednak, czy także chodzi o dokrętki. Po tym, jak przeniesiono datę premiery sequela Kapitan Marvel, nie jest też jasne, które z nich zadebiutuje jako pierwsze.

Dziennikarz Daniel Richtman podał, że serial ma mieć aż cztery miesiące dodatkowych zdjęć, które mają rozpocząć się w połowie lipca. Wygląda na to, że gwiazda MCU rozpocznie dokrętki do serialu, by niedługo potem zająć się pracą nad kręceniem scen do The Marvels. Obie produkcje są ze sobą ściśle powiązane i kręcone były w zeszłym roku na tym samym planie.

Nie wiadomo w jaki sposób Secret Invasion połączy się z The Marvels. Czteromiesięczny okres zdjęciowy mógł zostać wprowadzony w celu dopracowania niektórych scen, aby ułatwić płynne przejście między dwoma projektami. Z drugiej strony, pojawiły się plotki, że tak długie dokrętki przy serialu spowodowane są trwającą w Ukrainie wojną z Rosją. Ten drugi kraj miałby podobno odegrać istotną rolę, więc ze względu na konflikt, chciano dokonać zmiany, co wymagało wielu poprawek.

fot. Disney

Premiera Secret Invasion ma odbyć się prawdopodobnie na początku 2023 roku. The Marvels zaplanowano na 17 lutego 2023 roku.