Sex Education 3 - pierwsze zdjęcia i data premiery! Jak długo musimy czekać?

Fot. Netflix

Sex Education to jeden z tych seriali, dla których sporo osób jest w stanie oczyścić swój terminarz, by obejrzeć premierę kolejnego sezonu. Historia chłopaka, który jest synem terapeutki doradzającej w sprawach intymnych i próbuje naśladować jej zawód w szkole, pomagając znajomym, zdecydowanie podbiła Netflixa po premierze w 2019 roku. Produkcja postawiła sobie za zadanie poruszyć temat edukacji seksualnej wśród młodych ludzi, w tym tak ciężkich tematów jak molestowanie. Teraz Otis, Eric i Maeve wracają na ekrany w trzecim sezonie, który będzie mieć premierę 17 września 2021 roku.

W trzecim sezonie w szkole Moordale pojawi się nowa dyrektorka, a główny bohater Otis, w którego wciela się Asa Butterfield, pokaże swoje nowe, bardziej dojrzałe oblicze. Znów zobaczymy w obsadzie Emmę Mackey jako Maeve i Ncuti Gatwę w roli Erica. Twórczynią serialu jest Laurie Nunn. Jeśli jeszcze nie zdążyliście się zapoznać z poprzednimi sezonami, macie czas do września, by to zmienić. Czekacie na premierę?

Sex Education, 3 sezon.