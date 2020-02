She-Hulk - Red Hulk zadebiutuje w serialu Disney+? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

She-Hulk na razie jest w fazie rozwoju i szukana jest odtwórczyni głównej roli w serialu. Pojawiają się jednak nowe informacje i po plotkach dotyczących genezy postaci, mamy teraz pogłoski o pojawieniu się w produkcji Disney+ Red Hulka.

Informacje podaje portal GWW, zatem nie jest to tak wiarygodne źródło i należy te doniesienia brać z przymrużeniem oka. Według nich w serialu zobaczymy Red Hulka. W filmie Czarna wdowa powróci Generał Ross (William Hurt), zatem trwają spekulacje, że odegra ważną rolę także w jednym z seriali Disney+. Jego transformacja w Czerwonego Hulka, miałaby być spowodowana pojawieniem się nowego Hulka (Jennifer Walters), co miałoby zmusić go do podjęcia drastycznych kroków. Z tego można wywnioskować, że Ross byłby głównym przeciwnikiem tytułowej bohaterki.

She-Hulk - premiera serialu jesienią 2021 roku.