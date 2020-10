Spider-Man 3 powiązany z WandaVision? Plotki o roli Elektro

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Październik 2020 roku rozpoczął się od zaskakującej informacji o tym, że Jamie Foxx powróci jako Elektro w filmie Spider-Man 3. Oznacza to, że postać z Niesamowitego Spider-Mana 2, czyli z innego uniwersum, zostanie wprowadzona do MCU. Oficjalnie nie wyjawiono żadnych informacji o fabule.

Według plotki opublikowanej przez MCU Cosmic Elektro w filmie Spider-Man 3 będzie dokładnie tą samą postacią z Niesamowitego Spider-Mana 2. W tej części MCU ma odegrać rolę kwestia multiwersum i według Jeremy'ego Conrada z tego portalu szaleństwo z alternatywnymi liniami czasu będzie winą... Wandy, która w WandaVision narobi bałaganu w tym aspekcie.

Jest to oczywiście zgodne z zapowiedziami Marvel Studios, którzy podkreślali, że seriale MCU produkowane dla Disney+ będą kluczowe dla rozwoju uniwersum. WandaVision ma dodatkowo bezpośrednio wprowadzić do historii filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, więc można uznać, że kwestia multiwersum będzie kluczowa nie tylko w tych produkcjach.

Jest to oczywiście plotka, której nikt nie potwierdza, ani nikt nie dementuje. Czekamy na oficjalne informacje o roli Elektro.

Wydaje się, że dziennikarz znany z wiarygodnych źródeł prawdopodobnie do tego też nawiązuje w tweecie opublikowanym tuż po ogłoszeniu Elektro. Można spekulować, że Elektro prawdopodobnie może pojawić się wcześniej w Doktorze Strange'u 2, do którego zdjęcia według najnowszych informacji ruszają już w październiku 2020 roku. Wyczucie czasu z ogłoszeniem informacji może nie być przypadkowe.

https://twitter.com/DanielRPK/status/1311787605374234634