Spuszczone ze smyczy - zwiastun komedii. Porzucony psiak szykuje zemstę na właścicielu

fot. materiały prasowe

Spuszczone ze smyczy to nowa komedia dla dorosłych, za sterami której stoją reżyser Josh Greenbaum (Przepis na amerykański sen) oraz scenarzysta Dan Perrault (Amerykański wandal).

Spuszczone ze smyczy - zwiastun dla dorosłych

Spuszczone ze smyczy - opis fabuły

Bohaterem jest Reggie, naiwny, optymistyczny piesek, który zostaje porzucony przez swojego złego właściciela. Douga (Will Forte), Reggie jest przekonany, że jego ukochany pan nigdy by go umyślnie nie porzucił. Gdy jednak poznaje boston terriera imieniem Bug, otwiera on mu oczy. Jest on przybłędą, który kocha wolność i uważa, że właściciele są dla frajerów. Reggie zdaje sobie w końcu sprawę, że był w toksycznej relacji z Dougiem i zaczyna dostrzegać, jakim był on śmieciem. Pragnie zemsty, więc razem z nowymi przyjaciółmi opracowują plan odegrania się na Dougu.

Spuszczone ze smyczy

Film ma wysoką kategorię wiekową R, czyli nie jest on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. W obsadzie dubbingu piesków usłyszymy Willa Ferrella, Jamiego Foxa, Islę Fisher i Randalla Parka. na ekranie pojawią się również Josh Gad, Harvey Guillen, Rob Riggle, Brett Gelman, Jamie Demtriou i Sofia Vergara.

Spuszczone ze smyczy - premiera w polskich kinach odbędzie się 9 czerwca 2023 roku, czyli tego samego dnia co na świecie.