Jaki jest plan na Vision Quest? Nowa plotka o serialu MCU

Do tej pory wiedzieliśmy, że serial Vision Quest był tworzony przez Jac Schaeffer, twórczynię WandaVision i Agatha All Along. Niedawno ogłoszono, że szefem projektu został Terry Matalas, showrunner doceniany za 3. sezon hitu Star Trek: Picard. Czy ta zmiana zmieniła wizję na serial MCU?

Vision Quest - o czym będzie serial?

Według niezawodnego Daniela Richtmana, którego doniesienia często są potwierdzane, plan na Vision Quest nie uległ zmianie. Mamy zobaczyć Visiona i jego rodzinę, czyli dzieci Viv oraz Vina. Wszystko ma być inspirowane komiksem Toma Kinga o Visionie, w którym razem z dziećmi oraz żoną będącą androidem jak on, osiadł na amerykańskich przedmieściach - jego plany na spokojne życie jednak szybko zostają zniweczone.

Projekt wychodzi od zakończenia WandaVision, gdy pojawiła się białą wersja Visiona, który dzięki Wandzie odzyskał wspomnienia i człowieczeństwo. Dowiemy się, co się z nim działo od tego czasu. Oryginalny Vision, którego znamy z poprzednich filmów MCU nie żyje.

Potencjalna data premiery nie została ujawniona. Media jednak potwierdziły, że projekt Marvel Studios jest planowany na 2026 rok, więc jeszcze sporo czasu, by szczegóły wizji na historię zostały dopracowane.