The Last of Us - HBO o premierze serialu. Złe wieści dla widzów

fot. HBO

The Last of Us to obecnie najbardziej oczekiwany serial HBO obok nowej Gry o tron. Choć wszyscy mieli nadzieję, że jego premiera odbędzie się jeszcze w 2022 roku, tak się nie stanie. Casey Bloys, dyrektor ds. treści w HBO i HBO Max powiedział w rozmowie z Deadline, że serial nie będzie mieć premiery w 2022 roku, bo wciąż jeszcze trwają zdjęcia w Kanadzie i nie jest znany termin ich zakończenia. Do tego jeszcze trzeba doliczyć długi okres postprodukcji. Sądzi, że najprawdopodobniej zobaczymy go na ekranach dopiero w 2023 roku, jeśli nie będzie żadnych opóźnień.

The Last Os Us - Casey Bloys o serialu

- Widziałem wczesne wersje odcinków i jestem bardzo podekscytowany. Craig zrobił dla nas Czarnobyl; jest on fantastycznym scenarzystą i reżyserem. To co widziałem wygląda wspaniale i jestem tym podekscytowany, ale nie pojawi się to na ekranach w 2022 roku.

Został też zapytany, czy The Last of Us to ich następna Gra o tron.

- Nie ma następnej Gry o tron. Siedzę w tej branży, że przeżyłem pytania o następną Rodzinę Soprano, potem o następną Grę o tron czy teraz następną Sukcesję. Nie ma następnej Gry o tron.

Projekt oparty jest na grze firmy Naughty Dog. Twórcą jest Craig Mazin, a wspiera go w tym Neil Druckman, autor gry. W obsadzie są Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

