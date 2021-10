The Walking Dead: Nowy świat - zdjęcia z 2. odcinka. Iris w akcji i powrót Silasa

fot. AMC

Drugi, a zarazem finałowy sezon The Walking Dead: Nowy świat ma widzom przynieść odpowiedzi na wiele pytań dotyczących działalności tajemniczej Republiki Obywatelskiej oraz innych zagadek związanych z całym uniwersum. Ma powrócić postać Jadis/Anne, w którą wciela się Pollyanna McIntosh. To z jej powodu śmiertelnie ranny Rick został zabrany helikopterem przez Armię Republiki.

W drugim odcinku spin-offa The Walking Dead w opisie możemy przeczytać, że "podczas gdy niektórzy próbują zatrzeć ślady, inni przyzwyczajają się do nowego otoczenia". Na zdjęciach promocyjnych, które trafiły do sieci znajdują się: Aliyah Royale (Iris), Alexa Mansour (Hope), Hal Cumpston (Silas), Julia Ormond (Elizabeth), Nico Tortorella (Felix), Jelani Alladin (Will Campbell), Natalie Gold (Lyla) i Joe Holt (Leopold Bennett). Na fotografiach są też nowe postacie w serialu takie jak Anna Khaja (Indira) czy Lee Spencer (Brody).

The Walking Dead: Nowy świat - sezon 2, odcinek 2

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w serialu występują: Nicolasa Cantu, Annet Mahendru i Ted Sutherland. Ten ostatni dołączył do stałej obsady 2. sezonu. Akcja The Walking Dead: Nowy świat rozgrywa się 10 lat po rozpoczęciu się apokalipsy zombie. Skupia się na grupie nastolatków, która wyruszyła w podróż, żeby dotrzeć do ojca dwóch głównych bohaterek.

The Walking Dead: Nowy świat - premiery nowych odcinków serialu, co niedzielę na Amazon Prime Video.