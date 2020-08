The War With Grandpa - zwiastun komedii. Robert De Niro kontra pomysłowy szóstoklasista

materiały prasowe

Bohaterem filmu The War With Grandpa jest Peter, szóstoklasista, który wydaje się być przeciętnym dzieckiem - lubi gry wideo, spotykać się z przyjaciółmi i chodzić w swoich Air Jordanach. Jednak wszystko się zmienia, gdy do Petera i jego rodziców przeprowadza się emerytowany dziadek. Przez to chłopiec traci swoje ukochane miejsce - swój pokój. Nie chcąc pozwolić, by taka niesprawiedliwość przetrwała, Peter wymyśla serię coraz bardziej wyszukanych psikusów, aby wypędzić intruza. Jednak dziadek Ed nie podda się bez walki. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun komedii.

W obsadzie znajdują się Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano i Oakes Fegle.

The War With Grandpa - premiera filmu w USA 18 września.