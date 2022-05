Three Thousand Years of Longing - jest teaser! Wizjoner George Miller wraca; Elba jako Dżin!

MGM/United Artists

Mamy już okazję zobaczyć teaser Three Thousand Years of Longing, kolejnego filmu w reżyserii George'a Millera; przypomnijmy, że legendarny twórca wraca dzięki niemu do świata kina po 7 latach, kiedy to swoją premierę miało jego ostatnie dzieło, Mad Max: Na drodze gniewu. Najnowsza produkcja australijskiego autora w piątek zostanie pokazana w czasie Festiwalu w Cannes; w ten sam dzień ukaże się również pełny zwiastun.

W Three Thousand Years of Longing jak do tej pory zadowolona ze swojego życia uczona, Alithea (Tilda Swinton), spotka uwięzionego od 3 tysięcy lat Dżina (Idris Elba) - ten ostatni w podzięce za uwolnienie zaoferuje kobiecie spełnienie trzech życzeń. Rozmowa głównych bohaterów w hotelu w Istambule doprowadzi jednak do zupełnie nieoczekiwanej sytuacji.

Three Thousand Years of Longing - teaser

W obsadzie produkcji poza Elbą i Swinton znajdują się również m.in. Aamito Lagum (królowa Saby), Burcu Golgedar (Zefir) i Matteo Bocelli (książę Mustafa).

Film zadebiutuje w amerykańskich kinach 31 sierpnia.