U2 będą mieć serial biograficzny. Netflix i J.J. Abrams łączą siły

Jak donosi The Hollywood Reporter opierając się na swoich źródłach Bad Robot Productions i J.J. Abrams szykują dla Netflixa serial fabularny o legendarnym zespole U2. Na razie projekt nie ma tytułu. Za scenariusz ma odpowiadać nominowany do Oscara Anthony McCarten, którego fani muzyki mogą znać z filmu Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym. Jest on jednak docenianym scenarzystą wielu biografii. Można tu wymienić takie filmy jak Teoria wszystkiego, Czas mroku i Dwóch papieży. Każdy film doceniany przez widzów i krytyków.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy i jak U2 będą związani z projektem. Według dziennikarzy jednak na pewno dają na niego zielone światło. Za produkcję ma odpowiadać Warner Bros. Television.

Nie wiadomo do końca, jak fabularnie twórcy będą chcieli podejść do historii. Być może na tym etapie jest za wcześnie na takie informacje. Nie wiemy też, kto stanie za kamerą. J.J. Abrams jest producentem.

Dziennikarze są przekonani, że to efekt rosnącego trendu popularności na biografie muzyków. Obok Bohemian Rhapsody mieliśmy udanego Rocketmana i Respect. Fenomenalna Aretha Franklin. Na premierę czeka Elvis, a w planach są Madonna i Bob Marley.

