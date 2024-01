Kolejny hit po The Last of Us? Nowa adaptacja gry będzie horrorem reżysera Annabelle i scenarzysty Zakonnicy

Fot. Materiały prasowe

Jak informuje portal The Hollywood Reporter, filmowiec David F. Sandberg, znany z dwóch części Shazama! i Annabelle: Narodziny zła, wyreżyseruje nowy horror. Będzie to adaptacja Until Dawn, gry na PlayStation, której wydawcą jest Sony.

Gary Dauberman, scenarzysta To, Annabelle wraca do domu i dwóch części Zakonnicy, pracuje nad scenariuszem, do którego wstępny szkic napisał Blair Butler. Producentami są Dauberman pod szyldem Coin Operated, Sandberg i Lotta Losten za pośrednictwem Mangata, Roy Lee z Vertigo Entertainment, a także Asad Qizilbash i Carter Swan z PlayStation Productions.

Gra Until Dawn zadebiutowała w 2015 roku. Jest to interaktywny horror, opowiadający o grupie ośmiu przyjaciół, którzy muszą walczyć o przetrwanie w leżącej na uboczu chacie w górach. Rok wcześniej w tym samym miejscu zaginęła dwójka ich znajomych. Kto z nich przeżyje starcie z tajemniczym zabójcą zależy tylko i wyłącznie od decyzji podjętych przez gracza, który może wcielić się w dowolonego członka grupy.

Nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądać fabuła adaptacji Until Dawn, ale Screen Gems opisuje ją jako "listy miłosny z kategorią R, zaadresowany do horrorów".

Choć widzowie przez długi czas podchodzili ze sceptycyzmem do adaptacji gier, to premiera The Last of Us udowodniła, że takie produkcje mogą okazać się sukcesem. W drodze jest także między innymi serial Fallout.

