Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 na nowym zwiastunie. Zobacz wideo

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 to kontynuacja bardzo dobrze ocenianej gry z 2004 roku. Dzieło deweloperów z Hardsuit Labs doczekało się nowego zwiastuna, który pokazano w trakcie majowej prezentacji Inside Xbox. Materiał jest klimatyczny, ale jednocześnie nie da się nie zauważyć, że jakość oprawy pozostawia nieco do życzenia. Możliwe jednak, że pewne niedoskonałości zostaną wyeliminowane do premiery.

Gra nie ma jeszcze ustalonej daty debiutu. Wiemy jedynie, że Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 powinno trafić na rynek w 2020 roku, o ile twórcy unikną opóźnień. Platformy docelowe to PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series X.