WandaVision - niewykorzystane projekty kostiumów Scarlet Witch. Mogło być lepiej?

WandaVision to produkcja, w której śledziliśmy losy tytułowych bohaterów, czyli Visiona i Wandy. Mogliśmy w niej zobaczyć Scarlet Witch w ikonicznym kostiumie, który wyglądał podobnie jak w komiksowych odsłonach. Artysta koncepcyjny Marvela, David Masson, podzielił się dwoma alternatywnymi wersjami tego, co mogłaby ubrać Wanda Maximoff w serialu. I wygląda na to, że pierwotnie miał być to o wiele skromniejszy strój, przypominający to, co już widzieliśmy na niej w filmach MCU. Poniżej można zobaczyć, jak wyglądały pierwsze szkice kostiumu.

https://twitter.com/BingeWatchThis_/status/1424418442384449543

Po pierwsze brakuje na nich ikonicznego nakrycia głowy Scarlet Witch, a po drugie oba kostiumy są do siebie podobne i wyglądają na zainspirowane strojem Wandy pod koniec filmu Avengers: Czas Ultrona. Ich główną częścią jest czerwony płaszcz, który różni się głównie innym suwakiem na obu wersjach.

Oto, jak przykładowo wyglądał jej kostium zarówno w serialu WandaVision, jak i komiksach:

Scarlet Witch

Jak podobają wam się te alternatywne wersje kostiumu Scarlet Witch do serialu WandaVision?