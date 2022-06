Wiedźmin - Ciri dostanie w 3. sezonie okazję do wykazania się w walce? Wskazuje na to casting

Netflix

Wiedźmin doczeka się 3. sezonu, który obecnie od trzech miesięcy jest kręcony w różnych europejskich lokacjach. W odsłonie zobaczymy wiele nowych twarz, co wcześniej oficjalnie ogłaszał sam Netflix, ale teraz także portal Redanian Intelligence donosi o nowych osobach w obsadzie.

Jeden z castingów wskazuje na pojawienie się małego wątku z Czasu pogardy. Do obsady dołączył Stuart Thompson, który wcieli się w Fabio Sachsa. Jest to postać pracująca w banku Gors Velen, która poproszona zostanie przez swojego szefa, Molnara Gincardiego o oprowadzenie Ciri po mieście, gdy ten będzie rozmawiał z Yennefer o interesach. Na koniec doszło do starcia bohaterki z wiwerną, co może być okazją dla serialowej Ciri do wykazania się w walce.

Do obsady dołączyli też George Wigzell (Bridgertonowie) i Abe Jarman (The Inside Man), których role nie zostały jeszcze ujawnione. Ten pierwszy miałby podobno wcielić się w postać elfa. Na ten moment nie znamy jeszcze daty premiery 3. sezonu. Prawdopodobnie nastąpi to w 2023 roku na platformie Netflix.

Netflix