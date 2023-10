Władca Pierścieni – obalono jedną z najdziwniejszych teorii. Fani znaleźli nowy szczegół

fot. New Line Cinema

Reklama

Frodo Baggins nie nawiązał bliskiej relacji z Legolasem w filmach Petera Jacksona. Chociaż główny bohater trylogii miał okazję wymienić choć kilka zdań z pozostałymi członkami Drużyny Pierścieni, to z Legolasem rozmawiał wyłącznie przez krótką chwilą o jego łuku. Doprowadziło to do zabawnej teorii, że hobbit tak naprawdę nie znał imienia swojego elfiego towarzysza.

Fan obalił popularną teorię z Władcy Pierścieni

Kilka lat temu jeden z fanów zasugerował, że Frodo zapomniał imienia Legolasa, gdy drużyna ponownie spotkała się w Rivendell we Władcy Pierścieni: Powrót Króla. Podawano przykład sceny, gdy bohater pełen entuzjazmu wykrzykuje imię Gilmiego, ale do Legolasa jedynie kiwa głową i się uśmiecha. Widz zasugerował, że Frodo podczas narady u Elronda był rozkojarzony powagą misji i jego umysł był rozproszony, gdy padło imię elfa.

Teraz ta dziwna teoria została obalona przez jednego z fanów, który na Reddicie podzielił się zdjęciami z samego zakończenia Władcy Pierścieni: Powrót Króla, a konkretniej ze sceny, gdy Frodo pisze książkę, opowiadającą o jego przygodach. Użytkownik zrobił zdjęcie, aby udowodnić, że w powieści jest wymienione imię Legolasa.

Władca Pierścieni

Widz podkreślił, że hobbit ukończył książkę wiele lat po zniszczeniu Jedynego Pierścienia, więc możliwe, że poznał imię elfa dużo później, aby móc o nim napisać. Jest to jednak niepowtarzalny dowód, że Frodo znał Legolasa i nawet potrafił poprawnie napisać jego imię.

Czy teraz fani rozpoczną kolejne dyskusje i tworzenie teorii, w którym momencie Frodo poznał imię Legolasa? Dajcie nam znać co o tym sądzicie w komentarzach.

Władca Pierścieni - najpotężniejsze istoty

24. Thorondor - Król Wielkich Orłów. Największy, jaki kiedykolwiek żył na obszarze Ardy (rozpiętość skrzydeł - 180 stóp). Cięzko zliczyć, ile razy wspomagał choćby Noldorów. Ranił Morgotha, brał udział w Wojnie Gniewu przeciw niemu (było to ostateczne starcie, które wygrali Valarowie).

Władca Pierścieni - najpotężniejsze istoty z III ery