Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

Dobrze poinformowane w ostatnim czasie Nexus Point News przedstawiło doniesienia castingowe. Do filmu Man of Tomorrow jest poszukiwana aktorka, która spełni bardzo konkretne wymagania wskazujące na to, że może zagrać jedną z najważniejszych postaci z komiksów DC.
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
DCU Wonder Woman Doktor Fate james gunn Man of Tomorrow
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
44. Wonder Woman – 183 cm (DC) DC
O filmie Man of Tomorrow w reżyserii Jamesa Gunna nie wiadomo na razie zbyt wiele. Na pewno w świetle reflektorów zobaczymy Supermana i Lexa Luthora, którzy najprawdopodobniej staną ramię w ramię przeciwko Brainiacowi. Plotki mówią też o udziale postaci z serialu Peacemaker, czy powrocie Ricka Flaga seniora. Teraz pojawiły się nowe doniesienia, które zapowiadają wprowadzenie do DCU jednej z najważniejszych postaci z komiksów DC.

"Fani" Zacka Snydera szerzą nową dezinformację. Nadziei szukają w... Arabii Saudyjskiej

Nexus Point News, które w przeszłości celnie trafiało ze swoimi plotkami, poinformowało o poszukiwaniach aktorki do Man of Tomorrow. Wedle opisu ma mieć około 20-30 lat, mieć trudny charakter i silną budowę ciała. Są również wymagania dotyczące jej wzrostu. Z kolei postać jest opisywana jako wojowniczka.

Wszystkie te wymagania dość jasno wskazują na Wonder Woman. W przeszłości już pojawiło się wiele plotek na jej temat - dobre przyjęcie Supermana sprawiło, że Warner Bros. zaczęło naciskać na Jamesa Gunna celem szybszego wprowadzenia kolejnych ważnych postaci z komiksów pokroju Batmana i właśnie Wonder Woman. 

Czy Doktor Fate pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn odpowiada

To nie koniec doniesień o Man of Tomorrow. Jeszcze wczoraj, tj. 17 listopada 2025 roku, pojawiła się informacja o możliwym powrocie Pierce'a Brosnana do roli Doktora Fate'a w ramach DCU, a konkretnie kolejnym filmie Jamesa Gunna. Sam aktor przyznał, że są na to plany. Kierownik DCU szybko rozwiał wątpliwości i za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznał, że ta informacja również go zaskoczyła:

Nigdy nie słyszałem o takiej plotce.

Ile wzrostu mają postacie Marvela i DC? Wielkie zestawienie podbija sieć 

80. Throg – 12 cm (Marvel)


80. Throg – 12 cm (Marvel)
Marvel


Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
placeholder

