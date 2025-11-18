Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

O filmie Man of Tomorrow w reżyserii Jamesa Gunna nie wiadomo na razie zbyt wiele. Na pewno w świetle reflektorów zobaczymy Supermana i Lexa Luthora, którzy najprawdopodobniej staną ramię w ramię przeciwko Brainiacowi. Plotki mówią też o udziale postaci z serialu Peacemaker, czy powrocie Ricka Flaga seniora. Teraz pojawiły się nowe doniesienia, które zapowiadają wprowadzenie do DCU jednej z najważniejszych postaci z komiksów DC.

Nexus Point News, które w przeszłości celnie trafiało ze swoimi plotkami, poinformowało o poszukiwaniach aktorki do Man of Tomorrow. Wedle opisu ma mieć około 20-30 lat, mieć trudny charakter i silną budowę ciała. Są również wymagania dotyczące jej wzrostu. Z kolei postać jest opisywana jako wojowniczka.

Wszystkie te wymagania dość jasno wskazują na Wonder Woman. W przeszłości już pojawiło się wiele plotek na jej temat - dobre przyjęcie Supermana sprawiło, że Warner Bros. zaczęło naciskać na Jamesa Gunna celem szybszego wprowadzenia kolejnych ważnych postaci z komiksów pokroju Batmana i właśnie Wonder Woman.

To nie koniec doniesień o Man of Tomorrow. Jeszcze wczoraj, tj. 17 listopada 2025 roku, pojawiła się informacja o możliwym powrocie Pierce'a Brosnana do roli Doktora Fate'a w ramach DCU, a konkretnie kolejnym filmie Jamesa Gunna. Sam aktor przyznał, że są na to plany. Kierownik DCU szybko rozwiał wątpliwości i za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznał, że ta informacja również go zaskoczyła:

Nigdy nie słyszałem o takiej plotce.

