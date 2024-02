X-Men '97 - serial animowany ma kategorię wiekową. Duże zaskoczenie!

fot. Disney+

Nikt nie spodziewał się, że kategoria wiekowa serialu animowanego X-Men '97 może być wielką niespodzianką. Okazuje się, że Marvel Studios i Disney+ mają projekt animowany z kategorią TV-14. Oznacza to, że ta produkcja zawiera treści nieodpowiednie dla widzów poniżej 14 roku życia. Dla porównania pierwowzór X-Men z 1992 roku miał TV-Y7, czyli serial zawierał treści nieodpowiednie dla dzieci poniżej 7 roku życia. Różnica więc jest bardzo duża.

X-Men ''97 - kategoria wiekowa

Kategoria wiekowa TV-14 jest telewizyjnym odpowiednikiem PG-13, który w kinach dostaje każdy film MCU (za wyjątkiem Deadpool & Wolverine). Z uwagi jednak na to, że jest to kontynuacja czegoś, co było skierowane do dzieci, a i tak poruszało poważne, głębokie i dojrzałe tematy społeczne, zmiana ma znaczenie. Wygląda więc na to, że pod wieloma względami kontynuacja będzie dojrzalsza i będzie poruszać kwestie nieodpowiednie dla młodszych dzieci. Dla porównania animowana seria MCU A gdyby...? również miał kategorię TV-14.

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu powracają aktorzy z oryginału Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Alison Sealy-Smith, Chris Potter, Catherine Disher, Adrian Hough, Alyson Court oraz Christopher Britton.

X-Men '97 - premiera w Disney+ odbędzie się 20 marca.