Yellowstone - nowa zapowiedź 4. sezonu. Jest data premiery

fot. Paramount Network

Yellowstone, który opowiada o ranczerskiej rodzinie Duttonów, powróci z 4. sezonem na antenę stacji Paramount w USA 7 listopada 2021 roku. W nowej serii gościnne występy zaliczą Jacki Weaver, Piper Perabo i Kathryn Kelly. Do stałej obsady dołączy Finn Little, który wcieli się w młodzieńca przypominającego młodego Ripa (Cole Hauser), który ma na imię Carter.

Do sieci trafiła nowa zapowiedź serialu od Taylora Sheridana, w której pokazany jest John Dutton. Postać wykrwawia się na drodze, co jest związane z końcówką 3. sezonu, gdzie został postrzelony. W bohatera wciela się Kevin Costner. To w tym teaserze podano informację o dacie premiery nadchodzącej serii.

Yellowstone - zapowiedź 4. sezonu

W serialu oprócz wymienionych aktorów występują: Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Ryan Bingham, Gil Birmingham i Will Patton.

Przypomnijmy, że Yellowstone rozszerza swój świat o kolejne spin-offy, których twórcą jest Taylor Sheridan. Pierwszy z nich jest prequelem i nosi tytuł Y: 1883. Historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Yellowstone i opowiada o rodzinie Duttonów, w której widzowie zobaczą ich ekspansję na Zachód, aż do czasu osiedlenia się w Montanie. W serialu zagrają Sam Elliott, Tim McGraw i Faith Hill. Premiera jest zaplanowana na 19 grudnia w USA. Kolejne spin-offy to Land Man i 6666, w którym według doniesień mają zagrać Jefferson White (Jimmy) i Ryan Bingham (Walker).

Taylor Sheridan stworzył również kolejny serial dla Paramount zatytułowany Mayor of Kingstown, którego amerykańska premiera jest zaplanowana na 14 listopada. W obsadzie są Jeremy Renner i Dianne Wiest.