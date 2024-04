Zack Snyder wspierał Jamesa Gunna podczas jego przenosin do DC. Reżyser jest podekscytowany nowym uniwersum

fot. materiały prasowe

Zack Snyder był pierwszym opiekunem uniwersum DC, które zostało zapoczątkowane w 2013 roku filmem Człowiek ze stali. Reżyser miał za zadanie stworzyć serię, która będzie mogła rywalizować z uniwersum Marvela. Tak się jednak nie stało, a w obliczu rodzinnej tragedii Snyder musiał opuścić produkcję Ligi Sprawiedliwości, którą dokończył Joss Whedon. Przez kolejne lata powstawały następne projekty, aż do grudnia ubiegłego roku, gdy wraz z premierą Aquamana i Zaginionego Królestwa zakończyło się DCU. Nowe uniwersum DC jednak już powstaje pod przewodnictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Zack Snyder podekscytowany nowym DCU

Podekscytowany restartem serii jest Zack Snyder, który nie może doczekać się premiery Supermana:

Wiesz, jestem dość otwartą księgą. Naprawdę czuję, że jeśli postacie traktuje się z szacunkiem i jest to mitologicznie poprawne, to wchodzę w to. Zobaczmy, co się stanie. Jestem bardzo podekscytowany. [...] To znaczy, wkrótce dostaniemy Supermana, więc zobaczymy, jak to będzie.

Reżyser na platformie Threads odpowiedział na pytanie od jednego z fanów, czy widział wypowiedź Snydera:

Nie widziałem, ale już to wiedziałem, ponieważ wysłał mi wiadomość prywatną. Okazał niesamowite wsparcie podczas całego procesu.

Jeszcze na początku ubiegłego roku Gunn ujawnił, że skontaktował się ze Snyderem, co wzbudziło zainteresowanie fanów. Niektórzy liczyli, że reżyser ponownie będzie miał okazję tworzyć nowe filmu z uniwersum DC. Na to się jednak nie zanosi i Zack Snyder obecnie zajęty jest rozszerzaniem swojej nowej serii Rebel Moon dla Netflixa.

