Zew krwi i Zjazd również trafią do VOD z powodu pandemii

Zew krwi to familijny film przygodowy z Harrisonem Fordem oparty na książce Jacka Londona. Miał on swoją światową premierę 21 lutego i zebrał na całym świecie 107,6 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów plus koszty promocji Trudno powiedzieć, czy sprzedaż VOD to zmieni, ale na razie jest to jedna z większych klap 2020 roku. Zew krwi trafi do VOD w USA już 27 marca w cenie 14,99 dolarów.

Downhill natomiast to komediodramat, który miał swoją premierę 14 lutego 2020 roku. Zebrał zaledwie 8,9 mln dolarów z całego świata. Premiera VOD zaplanowana jest w USA na 27 marca w cenie 9,99 dolarów.

Przypomnijmy, że wcześniej na VOD trafiły m.in. Naprzód, Niewidzialny człowiek, Sonic. Szybki jak błyskawica, Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) oraz The Way Back.