Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Od gwiazdy Hollywood do superbohatera. Oto zapowiedź nowego serialu MCU

W trakcie trwania Comic Conu w Nowym Jorku pojawił się pierwszy teaser nadchodzącego miniserialu Marvela Wonder Man. To przerwanie ciszy, jeśli chodzi o jego promocję!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Wonder Man disney+ zwiastun MCU
Wonder Man fot. materiały prasowe
Reklama

Wonder Man to nadchodzący miniserial od Marvel Studios, który zadebiutuje na Disney+ pod koniec tego roku. Niedawno pojawiły się plotki, że podczas Comic Conu, który trwa obecnie w Nowym Jorku, może pojawić się pierwsza zapowiedź tego serialu. Tak też się stało - na YouTube wreszcie możemy zobaczyć jego pierwszy teaser. 

Wonder Man - teaser

Nowe logo Wonder Mana. Kiedy może się pojawić pierwsza zapowiedź?

Wonder Man - fabuła, obsada, data premiery

Serial skupia się na postaci Simona Williamsa i drodze, jaką przebył on od bycia gwiazdą Hollywood do stania się prawdziwym superbohaterem. Pojawi się także wątek jego relacji z Trevorem Slatterym. Nie wiadomo jeszcze, czy produkcja będzie miała na celu wprowadzić te postacie do MCU, czy znajdzie się pod szyldem Marvel Spotlight (jednorazowych historii, do których obejrzenia nie jest wymagana szersza znajomość MCU). 

W głównej obsadzie znaleźli się Yahya Abdul-Mateen II, Sir Ben Kingsley, Demetrius Grosse i Byron Bowers. Twórcą serialu jest Destin Daniel Cretton.

Premiera Wonder Man na Disney+ została zaplanowana na 25 grudnia. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków. 

 

Źródło: marvelstudios

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Wonder Man disney+ zwiastun MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Wonder Man Przygodowy

Najnowsze

1 The Knick
-

Najbardziej niedocenione seriale w historii. O tych perełkach powinni mówić wszyscy!

2 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Daredevil: Odrodzenie związany ze Spider-Manem 4. Producent Marvela oficjalnie wyjaśnia

3 Wonder Man
-

Teaser serialu Wonder Man jak hit Studio. Marvel komentuje satyrę o kinie i superbohaterach!

4 Deadpool (Ryan Reynolds)
-

James Gunn chciał Deadpoola w Peacemakerze! Rozmawiał o tym z Ryanem Reynoldsem

5 Chirurdzy
-
Spoilery

Chirurdzy – ta śmierć była dla Shondy Rhimes najbardziej bolesna

6 Sigourney Weaver
-

Ellen Ripley kontra Obcy? Sigourney Weaver nie mówi nie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e02

My Hero Academia

s21e11

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e200

Anderson Cooper 360

s2025e40

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e07

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e16

Niewyjaśnione tajemnice świata

s02e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lennie James
Lennie James

ur. 1965, kończy 60 lat

Claudia Black
Claudia Black

ur. 1972, kończy 53 lat

Stephen Moyer
Stephen Moyer

ur. 1969, kończy 56 lat

Matt Bomer
Matt Bomer

ur. 1977, kończy 48 lat

Sean Patrick Flanery
Sean Patrick Flanery

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV