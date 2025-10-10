Od gwiazdy Hollywood do superbohatera. Oto zapowiedź nowego serialu MCU
W trakcie trwania Comic Conu w Nowym Jorku pojawił się pierwszy teaser nadchodzącego miniserialu Marvela Wonder Man. To przerwanie ciszy, jeśli chodzi o jego promocję!
Wonder Man to nadchodzący miniserial od Marvel Studios, który zadebiutuje na Disney+ pod koniec tego roku. Niedawno pojawiły się plotki, że podczas Comic Conu, który trwa obecnie w Nowym Jorku, może pojawić się pierwsza zapowiedź tego serialu. Tak też się stało - na YouTube wreszcie możemy zobaczyć jego pierwszy teaser.
Wonder Man - teaser
Nowe logo Wonder Mana. Kiedy może się pojawić pierwsza zapowiedź?
Wonder Man - fabuła, obsada, data premiery
Serial skupia się na postaci Simona Williamsa i drodze, jaką przebył on od bycia gwiazdą Hollywood do stania się prawdziwym superbohaterem. Pojawi się także wątek jego relacji z Trevorem Slatterym. Nie wiadomo jeszcze, czy produkcja będzie miała na celu wprowadzić te postacie do MCU, czy znajdzie się pod szyldem Marvel Spotlight (jednorazowych historii, do których obejrzenia nie jest wymagana szersza znajomość MCU).
W głównej obsadzie znaleźli się Yahya Abdul-Mateen II, Sir Ben Kingsley, Demetrius Grosse i Byron Bowers. Twórcą serialu jest Destin Daniel Cretton.
Premiera Wonder Man na Disney+ została zaplanowana na 25 grudnia. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków.
Źródło: marvelstudios
