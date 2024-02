CDA Premium - dobre filmy azjatyckie. Wiele nowych i klasycznych tytułów [ZESTAWIENIE]

Reklama

Filmy azjatyckie z roku na rok stają się coraz popularniejsze w Polsce. W końcu pojawiają się na platformach streamingowych. Oferta CDA Premium może Was pod tym względem zaskoczyć! Okazuje się, że to właśnie ten serwis ma najwięcej ciekawych tytułów z Azji. Znajdziecie tu klasyki – i dobrze, bo trzeba je znać! – ale też dużo nowszych produkcji. Z pewnością o wielu z nich już słyszeliście, bo było o nich naprawdę głośno. Teraz możecie dowiedzieć się, dlaczego warto je obejrzeć. Oferta platformy z miesiąca na miesiąc jest coraz większa.

CDA Premium – dobre filmy azjatyckie

CDA Premium to serwis streamingowy oparty na subskrypcji. Jesteście ciekawi, co znajduje się w ofercie tej platformy? Zrobiłem dla Was przegląd tytułów wartych uwagi. Postawiłem na rozmaite gatunki – dobre kino akcji, trochę historycznych widowisk, a nawet science fiction czy fantasy. A to tylko czubek góry lodowej, bo w ofercie można znaleźć o wiele więcej.

Najlepsza wuxia i fantasy

Wuxia to dość specyficzny gatunek chińskiego fantasy. To produkcja poetycka, głęboka, przeważnie ze świetną historią i wizualnym stylem wpisującym się w narrację. Charakterystyczne są walki, w których bohaterowie łamią prawa fizyki. To właśnie ten gatunek na początku XXI wieku spopularyzował na świecie kino azjatyckie. Ogromny sukces komercyjny i oscarowy zdobył film Przyczajony tygrys, ukryty smok, a później do akcji wkroczył jeden z najlepszych żyjących chińskich reżyserów, Zhang Yimou. Jego Hero, Dom Latających sztyletów oraz Cesarzowa to genialne kino, o którym nie można zapomnieć. Gra aktorów wywołuje wielkie emocje. Myślicie, że Jet Li nie potrafi grać? Hero udowodni Wam, że jest inaczej! Filmy te są dostępne na CDA Premium. Z twórczości Yimou możemy też obejrzeć kostiumowy Cień.

Nie brakuje też ciekawych tytułów wpisujących się w tradycyjną definicję fantasy. Mowa tu o dwóch częściach Razem z bogami – pierwsza została zatytułowana Dwa światy, a druga to Ostatnie 49 dni. Zwróćcie też uwagę na Bitwę światów z 2021 roku. W tej produkcji mieszają się rzeczywistości – mamy chińską współczesność i wytwory wyobraźni pisarza. Wyszło imponująco! Efekty specjalne w chińskim kinie wyglądają coraz lepiej.

Seria Ip Man

To jedna z najpopularniejszych (w skali globalnej) chińskich serii. Jest inspirowana życiem prawdziwej postaci – Ip Mana granego głównie przez Donniego Yena. Czego można się spodziewać? To dobre kino akcji, walki nakręcone są na wysokim poziomie, a interesujące historie mieszają fikcję z faktami.

W serwisie mamy cztery części serii z Yenem, czyli Ip Man, Ip Man 2, Ip Man 3 oraz Yip Man 4. Do tego dostępne są: spin-off (Mistrz Z : W cieniu Ip Mana) i prequel (Narodziny legendy: Ip Man). Fanom postaci polecam również produkcję Wielki mistrz Wong Kar Waia.

Gangsterskie filmy akcji z Donem Lee

Zanim Don Lee zagrał Gilgamesza w Eternals Marvela, w Korei Południowej stał się gwiazdą gangsterskiego kina akcji. Ważne jest to, że żaden z jego filmów nigdy nie zszedł jakościowo poniżej dobrego poziomu. To był naprawdę świetny czas w jego karierze. W CDA Premium jest sporo tytułów z tym aktorem. I to takich, obok których nie da się przejść obojętnie. Polecam te perełki: Bezkarni - pierwsze starcie, Bezkarni - krwawa misja, Niepowstrzymana furia, czy Gangster, glina i diabeł.

Historyczne widowiska

Azja jest znana z tego, że przejęła pałeczkę od Hollywood w tworzeniu historycznych widowisk. Twórcy udowodnili, że nawet z małym budżetem można nakręcić coś imponującego. Na przykład filmy o admirale Yi-Sun sinie z Korei Południowej. Mowa o 1597: Bitwa pod Myeong-ryang oraz Hansan - narodziny smoka. Świetne kino!

Poza tym na platformie obejrzymy: dobrze nakręconego Boga wojny, trochę specyficzną Legendę Hua Mulan (czyli najnowszą interpretację historii tej postaci), Zaginionego wojownika oraz osadzone w czasach II wojny światowej 800 i Wojenną odyseję, porównywaną do Szeregowca Ryana.

13 zabójców to jeden z najlepszych filmów z Kraju Kwitnącej Wiśni. Tytułowi bohaterowie to samurajowie, którzy robią zamieszanie w japońskiej polityce. Trup ściele się gęsto! Polecam – i to nie tylko fanom samurajów.

Najlepsze kino akcji z Azji

CDA Premium oferuje nam prawdziwe bogactwo akcji! Nie tylko klasyki, takie jak Raid (zwany też najlepszym akcyjniakiem w historii) czy Drogę smoka i inne hity Bruce'a Lee. Znajdziemy tu wiele nowości.

Mamy tu dużo dobrych akcyjniaków z Korei Południowej. Uwierzcie mi – ten kraj często wyznacza trendy w kinie akcji. Na uwagę zasługują: doskonały Bezlitosny, porównywany do Johna Wicka Zabójca z 2022 roku, a także kultowy Człowiek znikąd. Polecam też trochę nietypowy film – Kadeci na służbie, bo to ciekawa mieszanka gatunkowa o policjantach.

W Chinach bryluje Donnie Yen. Warto więc sprawdzić produkcje, takie jak: Wściekły glina, Morderca mistrzów, Wściekła pięść: Powrót Chen Zhena . I nie zapominajmy o Jackiem Chanie! Na platformie znajdziecie Projekt A oraz najnowszy film z 2023 roku Jak łyse konie. Ale jest tego naprawdę dużo więcej.

Kino science fiction

Niektórzy narzekają na film Wędrująca Ziemia 2. Sam jednak uważam – o czym pisałem już w swojej recenzji – że to całkiem niezłe kino science fiction, które dostarcza oczekiwanej rozrywki. Produkcja na pewno wypadła lepiej i bardziej widowiskowo niż część pierwsza.

Niezwykle ciekawą propozycją jest Alienoid – wybuchowa mieszanka filmu kostiumowego z... science fiction z kosmitami i podróżami w czasie. W skrócie: to kawał dobrej rozrywki.