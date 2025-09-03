Jak zaoszczędzić wakacyjne kilogramy z HUAWEI MatePad 11.5 2025?
W tym roku spakowaliśmy rodzinę po raz pierwszy w życiu bez laptopów, gier i książek, a w zamian za to wzięliśmy tylko jeden sprzęt: najnowszy HUAWEI MatePad 11.5 2025.
Właśnie pożegnaliśmy wakacje. A co jest największą traumą wakacji? Pakowanie. A dokładniej: przeciążone walizki. Każdy chce zabrać prócz swoich ubrań ulubione gadżety: gry, zabawki, książki – a każdy z członków rodziny ma swoje technologiczne „muszę to zabrać”. Obojętnie, czy bagaż podręczny do samolotu, który sprawdzany jest często co do grama, czy torba podróżna ładowana na półki bagażowe w pociągu: każdy dodatkowy kilogram bagażu boli. Albo finansowo, albo fizycznie.
Lekki jak piórko – idealny w podróży
Podróżowanie z HUAWEI MatePad 11.5 2025 rozwiązuje ten problem. Nowy tablet jest smukły, podręczny i lekki: waży zaledwie 515 gramów i z powodzeniem mieści się w damskiej torebce, bo ma przekątną mniejszą niż kartka A4. Byłam więc matką tego wagowego sukcesu: ściągnęłam ulubioną playlistę każdego z członków rodziny, zainstalowałam aplikacje, które każdy chciał mieć i które każdy chciał używać i zrezygnowałam z gier planszowych, które w naszej rodzinie są absolutnym must have każdego wyjazdu, ale mają wielkie pudła. Jedyną słabością, której nie przezwyciężyliśmy to kości – ale przy tej grze po raz pierwszy korzystaliśmy z ekranu MatePada do zapisywania wyników zamiast kartek papieru, gniecionych i zalewanych napojami w gorączce rozgrywki.
Gry i zabawa w każdym miejscu
Grywaliśmy nie tylko dla wieczornego wypoczynku, ale też w ciągu dnia, korzystając ze słońca – i tu HUAWEI MatePad 11.5 2025 sprawdził się wyśmienicie. Wyposażony jest bowiem w matowy wyświetlacz o rozdzielczości 2456 × 1600 pikseli z antyrefleksyjną warstwą pozwalającą nam korzystać z niego nawet w ostrym słońcu. Odbicia na ekranie PapperMatte zostają zredukowane nawet o 60%, a zakłócenia świetlne – aż o 99% jak podaje producent. To oznacza, że obraz jest wyraźny i czytelny nawet w sytuacji, gdy promienie słoneczne padają bezpośrednio na ekran MatePada. Gdy torba na plażę, na którą trzeba było dojść na piechotę, wypełniała nam się po brzegi, nieduży i lekki HUAWEI MatePad 11.5 2025 lądował w niej jako jedyne narzędzie rozrywki. Nawet gdy brakło połączenia z internetem, godzinami oddawaliśmy się chyba najstarszej grze świata: kółko i krzyżyk rysowane było na ekranie całymi godzinami bez zużycia choćby jednej kartki papieru!
Praca w trybie awaryjnym – bez kompromisów
Sprawdziliśmy go także podczas pracy. Wakacyjny odpoczynek traktowany jest przez nas z należytym szacunkiem, ale zdarzają się sytuacje, w których koleżankom i kolegom z pracy trzeba szybko pomóc. I nam się akurat tak przydarzyło: musieliśmy szybko włączyć się w pilne połączenie online, korzystając z hotelowego lub udostępnianego ze smartfonu połączenia Wi-Fi. Duży 11,5 calowy ekran pozwolił na swobodne podzielenie go na kilka okien podczas połączenia i każdy z uczestników był dobrze widoczny. Częstotliwość odświeżania 120 Hz też była niezwykle pomocna przy prezentacji slajdów. Oraz przy czytaniu tego i owego, co powstawało w serwisie z rąk nieurlopujących się.
Ekran, który nie boi się słońca
HUAWEI MatePad 11.5 2025 posłużył nam także do robienia zdjęć, które w dobrym oświetleniu wychodzą całkiem dobrze i efektownie prezentują się na ekranie mogącym poszczycić się dobrą jasnością i ładnymi, naturalnymi kolorami. Bawiliśmy się też kolorami przy rysowaniu: podczas gdy ja chciałam złapać jeszcze trochę koloru na skórze, a reszta rodziny już marudziła, by zejść ze słońca, zrobiliśmy konkurs na najzabawniejszy rysunek rodziny na plaży.
HUAWEI Smart Keyboard – wygoda i ochrona w jednym
W zestawie z HUAWEI MatePad 11.5 2025 używaliśmy Smart Keyboard – ta klawiatura jest tak smartna, że stanowi równocześnie magnetyczne etui dla tabletu, chroniąc go tym samym przez zanieczyszczeniem czy porysowaniem. Podpórka pozwala ustawić ekran prostopadle do klawiatury i korzystać z MatePada jak z netbooka, ale połączona jest z nim via Bluetooth, więc może być też używana także z dala od ekranu – jak komu wygodnie.
Jeden tablet zamiast wielu gadżetów
Wieczorami robiliśmy harmonogram, kto i w jakiej kolejności spędzi czas z HUAWEI MatePad 11.5 2025, bo już po pierwszym dniu używania okazało się, że każdy chce go mieć jak najdłużej. Osobiście wykorzystałam go do przeglądania mediów społecznościowych i oglądania serialu (a bateria pozwala na 14 godzin oglądania filmów na jednym ładowaniu), dorosła męska część rodziny wybrała czytanie e-booków, a nieletnia: do grania i dalszego rysowania. HUAWEI AppGallery daje możliwość zainstalowania tych aplikacji, z których korzystamy na co dzień, łącznie z tymi od Google. Wszyscy byli więc zadowoleni. Wy też możecie, bo do 5 października razem z HUAWEI MatePad 11.5 2025 otrzymujemy w prezencie świetne słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3 oraz 12- miesięczną ochronę wyświetlacza! Oprócz tego w tym okresie obowiązuje 200 zł premierowego rabatu, dzięki czemu za komplet tablet + klawiatura + rysik zapłacimy jedynie 1799 zł.
Źródło: Materiał zrealizowany we współpracy z firmą HUAWEI
