HUAWEI MatePad 11.5 2025: przenośny portal do świata popkultury – od filmów i seriali po książki i komiksy!

fot. naEKRANIE.pl

Reklama

Zanim jednak świat za oknem ściemnieje jak w mrocznym finale The Batman z Robertem Pattinsonem cieszmy się jeszcze całkiem długimi dniami i słońcem, ale bez irytujących odblasków na ekranie. Oto najnowszy tablet HUAWEI MatePad 11.5 2025 – matowa pułapka na światło i gadżet, który epicką przygodą zastępuje wszechobecne doomscrollowanie. Ten tablet to mój ulubiony sidekick w walce z nudą, idealny do oglądania filmów i seriali, czytania komiksów i książek oraz – w tle – notowania za pomocą rysika, bo przecież superbohaterowie też rozpisują swoje pomysły na tablicy, niczym Reed Richards czy Tony Stark oraz nieustannie pogłębiają i poszerzają swoją wiedzę.

fot. naEKRANIE.pl

Oglądanie na wyższym poziomie: ekran jak z kina domowego

Po latach dominacji błyszczących wyświetlaczy wreszcie do głosu dochodzą ekrany matowe, z coraz lepszymi powłokami redukującymi i pochłaniającymi odblaski. Znany już z innych modeli HUAWEI wyświetlacz Paper Matte to 11,5-calowy ekran TFT LCD o wygodnych proporcjach 3:2, wysokiej rozdzielczości 2456 x 1600 pikseli i szybkim odświeżaniu 120 Hz. Dzięki specjalnej nanoskalowej powłoce eliminuje aż 99% odblasków. Koniec z walką o idealny kąt widzenia – czy to na leżaku podczas letniego wypoczynku, czy sali wykładowej, gdy słońce pada wprost na ekran. Kolory są żywe, a kontrast na tyle wysoki, że nawet subtelne detale w The Rings of Power wyglądają ostro. A z akumulatorem 10 100 mAh przetrwacie wiele wykładów (lub odcinków) bez konieczności ładowania. Tablet spokojnie wytrzymuje 2-3 dni całkiem intensywnego użytkowania. A procesor Kirin T82B, Octa−Core radzi sobie ze strumieniowaniem bez lagów, choć w bardziej wymagających grach nie jest demonem prędkości. Pamięć 8 GB RAM jest wystarczająca do większości zastosowań, a 256 GB pamięci na dane pozwoli pomieścić wiele komiksów i własnych rysunków.

fot. naEKRANIE.pl

W AppGallery dostępne jest wiele aplikacji do strumieniowania, czytania książek i ogólnie pochłaniania treści. Tym samym znalezienie i zainstalowanie większości najpopularniejszych aplikacji (w tym tych od Google) nie sprawi Wam problemów. Zresztą można też przecież korzystać ze streamingu poprzez przeglądarkę. Lekki (515 g) i smukły (6,1 mm), mieści się z łatwością w plecaku, a dzięki klawiaturze zmienia się pomocnika nie tylko bardzo rozrywkowego, ale też całkiem produktywnego.

Czytanie komiksów i książek: niemal jak papier

Popkultura to nie tylko seriale i filmy – to też strony komiksów pełne przygód superbohaterów i książki wypełnione opisami epickich zmagań. Od których się wszystko przecież zaczęło. Nie byłoby tegorocznego Supermana, gdyby nie komiks Jerry’ego Siegela i Joe Shustera z 1938 roku i nie czekalibyśmy na nowego Frankensteina w reżyserii Guillermo del Toro, gdyby nie powieść Mary Shelley z 1818 roku! Wyświetlacz Paper Matte symuluje wrażenie czytania papieru, co czyni go idealnym do pochłaniania komiksów Marvela czy wielotomowych powieści, jak Gra o Tron, której nowego tomu może się wreszcie doczekamy! Ekran jest matowy, przyjemny dla oczu i redukuje ich zmęczenie podczas długiej lektury. Wysoka rozdzielczość sprawia, że litery w e-bookach są ostre i wyraźne, a jakość ekranu gwarantuje, że panele w klasycznym Batman: The Killing Joke wyglądają rewelacyjnie.

fot. naEKRANIE.pl

Nie musicie się też martwić się o baterię podczas maratonu z Sandmanem (nieważne zresztą czy komiksowym pierwowzorem, czy serialową adaptacją) – tablet wytrzymuje długie godziny bez podłączania do prądu i szybko się ładuje.

Pisanie na klawiaturze lub notowanie rysikiem

A co jeśli swoją pasję do popkultury chcecie wznieść na wyższy poziom? HUAWEI MatePad 11.5 2025 potrafi pomóc także w tym i to na wiele sposobów! Można dołączyć magnetyczną klawiaturę bezprzewodową, dzięki której tablet z łatwością zamienia się może nie w laptopa, ale w notebooka na pewno. Przyda się na kulturoznawstwie do napisania eseju o The Boys! Dodatkowo klawiatura służy jako pokrowiec chroniący urządzenie i podstawka pozwalająca wygodnie ustawić tablet. Drugim towarzyszem popkulturowych przygód jest rysik M-Pencil 3. generacji, który oferuje naturalne wrażenia z pisania porównywalne z prowadzeniem ołówka po papierze. Ma niskie opóźnienie i jest niezwykle precyzyjny – idealny do szybkich notatek z wykładów czy fanowskich szkiców inspirowanych Spider-Man: Into the Spider-Verse w aplikacji GoPaint. Zwłaszcza jeżeli w popkulturze bardziej od rozważania czemu zamaskowani multmiliarderzy walczą z przestępcami zamiast przestępczością, fascynuje Cię to, jak genialnie wygląda animacja Sony.

fot. naEKRANIE.pl

Nadal głównym przeznaczeniem tego tabletu jest raczej konsumpcja treści, ale trudno się gniewać na dodatkowe możliwości. Dodatkowo można sobie np. łatwo wynotowywać ważne informacje podczas lektury tak skomplikowanego fantasy, jak wielotomowa Malazańska Księga Poległych, gdy umieścimy czytnik i notatnik obok siebie na ekranie.

HarmonyOS 4.3 ma zestaw własnych narzędzi, który zaspokoi większość produktywnych potrzeb, a pozostałe aplikacje można ściągnąć ze sklepu Hauwei AppGallery.

Podsumowanie naEKRANIE: czy warto? No raczej!

Już w cenie 1799 zł HUAWEI MatePad 11.5 2025 to prawdziwy superbohater w świecie tabletów – niedrogi i z unikalnym matowym twistem oraz klawiaturą w zestawie. Na dokładkę do 5 października trwa promocja, w której w cenie 1799 zł kupimy tablet wraz z rysikiem wartym 399 zł, a bez rysika cena wynosi 1599 zł! Mało? Huawei dorzuca jeszcze słuchawki FreeBuds SE 3. Zalety? Świetny do filmów, seriali i komiksów, z baterią na długie sesje. Wady? Średnia wydajność w poważniejszych grach – nie jest to tablet gamingowy. Jeśli jesteście geekami, to tablet, który pozwala konsumować popkulturę na wiele sposobów. Polecamy go zwłaszcza tym, którzy szukają portalu do świata fantazji!