Scooby-Doo poza podium? Najlepsze kreskówki Hanna-Barbera wg naEKRANIE

Scooby-Doo rzeczywiście jest marką, która w wielu różnych mediach osiągnęła najwięcej sukcesów w stosunku do innych produkcji Hanna-Barbera. Tytułowy bohater i jego przyjaciele poruszali się swoim Wehikułem Tajemnic w licznych seriach telewizyjnych, dwóch filmach aktorskich i jednym animowanym na ekranach kin oraz wiele gier wideo. Choć ta długoletnia marka wciąż jest jedną z silniejszych jeśli chodzi o studio Hanna-Barbera, to jednak wciąż widzowie pamiętają wiele innych tytułów, które nie są kontynuowane od dawna, ale wciąż miło jest powracać do nich wspomnieniami.

Kultowe animacje Hanna-Barbera znane są wielu pokoleniom, co z pewnością wiąże się z zupełnie innymi preferencjami jeśli chodzi o wybór najlepszych z najlepszych. Stworzenie zatem takiego rankingu wcale nie jest łatwe, jednak redakcja naEKRANIE zwróciła się ku wspomnieniom i wspólnymi siłami, bazując na wspomnieniach i sentymencie, pokusiliśmy się o poniższe zestawienie. Brakuje w nim być może kilku pozycji, które w waszej pamięci mają zarezerwowane miejsce, ale nie sposób wyróżnić wszystkich. Nie ma tutaj także kreskówek z bohaterami DC (Super Friends) oraz Marvela (Fantastic Four), ponieważ chcieliśmy skupić się tylko na oryginalnie wymyślonych postaciach i produkcjach z Hanna-Barbera. Poza rankingiem są więc też Godzilla oraz Josie i Kociaki, serial oparty o uniwersum Archie Comics. Wpakowaliśmy dodatkowo liczne serie do jednego worka, zatem np. Scooby-Doo mieści w sobie wszystkie poszczególne odsłony poświęcone tym samym bohaterom (prócz wersji z młodszymi wersjami). Skupiając się w ocenie oczywiście na najlepszych cechach każdej z nich oraz tych najgorszych.

Najlepsze kreskówki Hanna-Barbera wg. naEKRANIE - miejsca od 40. do 21.

40. Pixie, Dixie i Pan Jinks

Najlepsze kreskówki Hanna-Barbera wg. naEKRANIE - miejsca od 20. do 1.

20. Piraci Mrocznych Wód

