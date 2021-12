Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku. Które z nich chcecie w Bez drogi do domu?

Marvel/Sony/Columbia Pictures

Odliczamy już godziny do premiery filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Nie jest żadną tajemnicą, że w produkcji MCU zobaczymy szereg niespodziewanych bohaterów i antagonistów, choć poza pokazanymi w zwiastunach Doktorem Octopusem czy Electro na oficjalne potwierdzenia w tej materii będziemy musieli jeszcze poczekać. Skoro Pajączek wybiera się w podróż po multiwersum, w tej wędrówce postanowiliśmy mu towarzyszyć i my.

Chcemy przedstawić Wam ranking pokazujący najpotężniejsze postacie z wszystkich najważniejszych filmów o Peterze Parkerze. Pod uwagę wzięliśmy więc następujące produkcje: całą kinową trylogię Spider-Mana w reżyserii Sama Raimiego, obie części opowieści Niesamowity Spider-Man, wchodzące w skład MCU historie z Pajączkiem jako samodzielnym bohaterem (Spider-Man: Homecoming z wyłączeniem Iron Mana i Kapitana Ameryki i Spider-Man: Daleko od domu) oraz oscarową animację Spider-Man Uniwersum.

Niezwykle istotne jest to, że oceniając moc (fizyczną, ale również takie umiejętności jak skala oddziaływania na otoczenie) poszczególnych postaci kierowaliśmy się w pierwszej kolejności potęgą jej komiksowego pierwowzoru. Do takiego podejścia zachęciła nas lektura jednego z dawnych wywiadów Raimiego, który wprost przyznał, że eksponowani przez niego bohaterowie i złoczyńcy mogli jeszcze nie pokazać wszystkich swoich zdolności, a ich pełnię odnajdziemy właśnie w materiale źródłowym.

Dodajmy, że w zestawieniu pokazujemy wyłącznie jedną wersję danej postaci, nie zaś np. inkarnacje Spider-Mana portretowane przez Toma Hollanda, Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. Wyjątkiem jest sam Pajączek w jego różnych wariantach pochodzących z animacji Sony Pictures.

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.

Spider-Man: Bez drogi do domu wejdzie do polskich kin 17 grudnia.