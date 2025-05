Grzesznicy zrobili Wam apetyt na więcej? Oto najciekawsze filmy o wampirach: tytuły i opisy

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Grzesznicy w kwietniu 2025 roku zadebiutowali w kinach. Dawno żaden film nie zrobił na mnie tak dużego wrażenia. Podobało mi się w nim niemal wszystko, od genialnej gry aktorskiej, przez klimat przesiąknięty muzyką jak biszkopt alkoholem, aż po dopracowaną stronę wizualną, w której nawet stroje bliźniaków opowiadały swoją własną historię. To, co jednak naprawdę mnie zachwyciło, to klasyczne, a jednak świeże spojrzenie na wampiry – temat, który był wałkowany w popkulturze tak wiele razy. Scena irlandzkiego tańca pod księżycem wciąż wywołuje u mnie gęsią skórkę.

Najciekawsze filmy o wampirach

Po udanym seansie Grzeszników poczułam, jak na nowo uderza we mnie fala fascynacji wampirami. Dlatego postanowiłam zebrać najciekawsze filmy z krwiopijcami, które obejrzałam i pokochałam. Poprosiłam także innych redaktorów o ich propozycje, by w jednym miejscu zebrać wszystkie obowiązkowe tytuły.

30 dni mroku (2007) – fascynujący i wyjątkowo krwawy horror o wampirach, którego akcja rozgrywa się w ciągu 30 dni całkowitej ciemności w pokrytym śniegiem miasteczku Barrow na Alasce. Fabuła opowiada o tym, jak bezwzględna grupa wampirów przybywa, aby ucztować na małej społeczności, pozostawiając jedynie małą grupę ludzi, walczącą o przetrwanie do wschodu słońca.

Przede wszystkim zależało mi na tym, by dobrać jak najbardziej różnorodne produkcje. Mamy więc parodię i komedię romantyczną Miłość od pierwszego ukąszenia, mroczną i klimatyczną animacje Vampire Hunter D: Żądza krwi, slasher Abigail, kręcone w formie filmu dokumentalnego Co robimy w ukryciu, klasyk Książę Dracula, który wyznaczył trendy na kolejne dekady, Blade'a - Wieczny łowca z kina komiksowego czy powolne i leniwe Tylko kochankowie przeżyją. A to tylko kilka tytułów ze starannie przygotowanej listy z opisami, które pomogą Wam wybrać coś idealnego dla siebie.

Jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś ciekawe filmy z wampirami do polecenia. Czekam na Wasze komentarze!