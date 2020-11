Od nowa - recenzja książki

Poradnia K.

Idylliczny świat Grace nieoczekiwanie się rozpada. Jej mąż znika bez wieści, a nowa koleżanka zostaje zamordowana. Kiedy wydaje się, że nie może już być gorzej sprawy przyjmują publiczny wymiar. Grace odkrywa, że jej dotychczasowe życie było kłamstwem. Kim jest mężczyzna, którego kochała? I czy rzeczywiście nie mogła niczego podejrzewać? Odpowiedzi na te pytania przynosi Od nowa autorstwa Jean Hanff Korelitz. Autorka kilku powieści, w tym także dla młodzieży. Współpracuje z czołowymi magazynami: Vogue, Real Simple, „More”, Newsweek i Travel & Leisure.

Główną bohaterkę Grace poznajemy w momencie, gdy udziela wywiadu. Wszystko dlatego, że napisała poradnik dla kobiet. Na co dzień jest szanowaną terapeutką, która pomaga parom w separacji. Jej mąż jest znanym onkologiem dziecięcym, a syn uczy się w prestiżowej szkole. Wszystko zmienia się w momencie, gdy jej nowa znajoma zostaje zamordowana. Chociaż kobieta nie znała jej zbyt dobrze, to po tym zdarzeniu jest rozchwiana. Nie pomaga również fakt, że jej mąż nie daje znaku życia.

Gdy poznajemy bohaterów żyją oni w swojej idealnej bajce. Chadzają na przyjęcia. Z biegiem powieści czytelnik ma okazję obserwować, jak poszczególne postaci zrzucają swoje maski i pokazują prawdziwe oblicza. Grace z psychoterapeutki pomagającej kobietom traci w naszych oczach. Nadchodzi moment, w którym bohaterka sama zdaje sobie sprawę z tego, że stała się ofiarą własnych wyobrażeń. Nieudolnie stara poradzić sobie z przypadkiem podobnym do tych, które nie raz rozwiązywała podczas swoich sesji terapeutycznych. Nasuwa się pytanie – czy faktycznie nie była w stanie przewidzieć rozwoju wydarzeń?

Od nowa nie jest propozycją dla osób, które wolą wartką akcję. Tutaj wszystko rozgrywa się powolnie. Fabuła pełna jest opisów psychologicznych dotyczących ludzkich zachowań. Szczególnie nużący jest początek książki. Z drugiej strony jednak Od nowa powinna spodobać się czytelnikom, którzy lubią zagłębić się w psychikę poznawanych postaci.

Od nowa to dobrze skonstruowany thriller psychologiczny. Chociaż w niektórych momentach wciąga i czytelnik nie może oderwać się od powieści, to zdarzają się również rozwleczone fragmenty, które wprowadzają zastój. Całość prowadzona jest z perspektywy Grace i autorka przedstawia czytelnikom każdą jej myśl. Niektóre z nich często nie mają na celu wprowadzenia niczego ważnego dla fabuły. Nie można jednak odmówić autorce, że udało jej się zajrzeć w głąb ludzkich umysłów i przenieść to na karty powieści. Plusem jest również zakończenie, które z pewnością wielu zaskoczy.

Na podstawie powieści powstał już serial w reżyserii nagrodzonej Susanne Bier. W rolach głównych występują Nicole Kidman oraz Hugh Grant. Miniserial dostępny jest na platformie HBO.